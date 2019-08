Ante la ola de especulaciones sobre posibles cambios para el 15 de agosto, el senador Sergio Godoy consideró que las movidas no significan mucho cuando es la cabeza la que se encuentra mal.

A criterio del legislador de Honor Colorado, quien mantiene postura a favor del juicio político pese a la decisión de su movimiento, el Gobierno se encargó de repartir del estado en diversos feudos.

“A cada líder de Añetete se le dio una parte y así no se puede gobernar, que cada uno haga lo que quiera y no tener un liderazgo firme no funciona, y creo que se ven los resultados”, afirmó.

Consultado acerca de la posibilidad de nuevas designaciones en las principales instituciones, contestó: “Pero cuando la cabeza está mal los cambios son muy relativos”.

En cuanto al aspecto que desencadenó la crisis, el senador opinó que son varios lo puntos de conflicto pero que el detonante fue el factor económico, puesta hasta la firma de Itaipú podría haber pasado a un segundo plano si la economía iba bien, pero como esto tampoco ocurrió “explotó todo”.

Las declaraciones las dio antes de la audiencia pública sobre la importancia de la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú Binacional.