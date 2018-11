En contacto telefónico con la 970 AM, el expresidente Federico Franco realizó un análisis de los 100 primeros días del Gobierno de Mario Abdo Benítez, que se cumplen este jueves. “Ese es el periodo donde se aprende a caminar, aceptarse y aprender a gobernar y se extiende hasta fin de año”, indicó.

Al comparar con otros gobiernos, el político liberal resaltó que hay muchos ministros políticos, pero recalcó que no juzga que ello esté bien o mal.

CRÍTICAS A HC

Franco indicó que percibe buenos resultados iniciales en la Senad, al resaltar la detención del supuesto narcotraficante “Cucho” Cabaña, quien ya estaba siendo investigado por el gobierno anterior. A su parecer, esa administración “dejó pasar” su aprehensión por una suerte de “complicidad manifiesta”. Así también aplaudió la gestión actual en materia de salud pública.

Respecto a la institucionalización del Estado, tal como se vanagloria Abdo, el expresidente indicó que lo consiguió en algunos casos puntuales, como la puesta en marcha de vuelta del Consejo de Ministros. Criticó que en el gobierno anterior, este organismo constitucional se reunió una sola vez. “No sé quién despachaba, aparentemente el que decidía era otra persona y no el Presidente de la República”, tiroteó.

Otra figura que se recuperó -según esgrimió- es el Consejo Energético, que se encargará de la revisión de los anexos C de la Itaipú, y de vuelta Franco cuestionó la “pésima gestión del gobierno anterior con la entrega leonina, traidora y legionaria de Yacyretá, que así Paraguay pasa a ser una provincia argentina”.

Al insistírsele que existen varios problemas en la institucionalidad, a su parecer estos se dieron por “la codicia desmedida, violatoria y flagante de la Constitución Nacional por parte de Horacio Manuel Cartes y no el presidente Mario Abdo”.

LAMENTA CASO DEL NARCO PILOTO

Entre los problemas de este Gobierno que sí encontró fue que “infelizmente ocurrieron muchos hechos por falta de autoridad del presidente, como, por ejemplo, la conferencia de prensa de Piloto (Pinheiro), que era una antología, un disparate y un absurdo. Eso no se ve en ninguna parte del mundo y la consecuencia se ve con la muerte de la abogada Laura Casuso y la niña Lidia Meza. Ambas muertes se tuvieron que haber evitado”.

SOLEDAD EN EL PODER

En otro momento, el exmandatario resaltó que “existe una soledad en el ejercicio del poder” porque “la gente que se acerca es para pedirte algo” y los verdaderos amigos no se quieren acercar para que no se los marque. “Así te quedás sin tus leales y el presidente Mario Abdo no es la excepción”, añadió.