El vicepresidente de la República se reunió esta mañana con los integrantes de Honor Colorado. De momento no se habla de unidad pero sí de buscar el diálogo. Por otro lado en Añetete no concretan ningún encuentro hace más de 22 días.

El senador Víctor Bogado confirmó que este miércoles recibieron la visita del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, supuestamente en su carácter de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Nosotros hemos acompañado los pedidos y proyectos del Ejecutivo, con lo cual se vuelve a ratificar ese compromiso que existe, independientemente a los vaivenes políticos”, aseguró Bogado en contacto con radio UNO.

Confesó que ya la semana pasada Velázquez los visitó para hacer lobby por la aprobación de subsidios a excombatientes y en la ocasión pidió coordinar la reunión de hoy.

Por su parte, Juan Darío Monges, también de Honor Colorado, aclaró que el movimiento siempre demostró que ha privilegiado los intereses de la nación por encima de los del partido.

“Hemos coincidido en que tenemos que buscar, diálogo mediante, encontrar las aristas comunes, porque sin el partido no somos nadie y tratar de reconstruir el distanciamiento entre los integrantes del partido, tanto senadores y diputados”, afirmó Monges y calificó de auspiciosa la visita del vicepresidente.

AÑETETE NO SE REÚNE HACE UNOS 22 DÍAS

En Colorado Añetete llevan ya más de 22 días sin reunirse y sobre esto fue consultado el senador Juan Carlos Galaverna, quien aclaró que no existen diferencias y que no lo han hecho porque sencillamente no lo consideran necesario. “El líder de la bancada decide cuándo convocar”, concluyó.