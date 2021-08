La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural realizó el lunes una sesión extraordinaria para la elección de su mesa directiva. En ese sentido fue elegido Hugo Richer como presidente, Pedro Santa Cruz como vicepresidente, Sixto Pereira como relator. Esta mesa directiva tendrá vigencia hasta junio del año 2022.

Cabe mencionar que a la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural le compete dictaminar sobre todo proyecto relacionado con la reforma agraria integral y el apoyo al desarrollo agrario y todo lo que se refiere con el régimen forestal, la colonización, la inmigración y el bienestar rural y el fomento de la enseñanza especializada, en todos los niveles; la agricultura, la ganadería y la explotación y conservación de los recursos renovables.

Asimismo, deben resolver sobre los proyectos de Ley relativos a las expropiaciones y a la limitación de la propiedad inmobiliaria en el área rural.

Así quedó conformada la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado. “Tridente patriótico” pic.twitter.com/Z71cjmn7lw — Jorge Torres Romero (@jtorresromero) August 3, 2021

SU INCENTIVO A LOS CAMIONEROS

En un audio filtrado se escucha la forma que el relator de la Comisión de Reforma Agraria, Sixto Pereira, azuza a los camioneros a seguir con su medida de fuerza. “Que no se les antoje levantar la medida, primer paso importante fue la unidad entre los gremios camioneros y el contrario es pesado. Las grandes transnacionales tienen grandes vehículos y el Estado es su protector”, indicó el político de izquierda.

También esgrimió que en el Senado defenderán a toda costa el proyecto de ley que redactó en conjunto con otros senadores a favor de la fijación del precio del flete, pero advirtió a los camioneros que la puja será más difícil en Diputados ante la presencia de los legisladores del cartismo.

“La movilización es la única medida para que prospere el proyecto de ley, forzaremos para que esta semana se apruebe en Senado. Hay que movilizarnos a nivel nacional. Hay que venir a forzar al Gobierno a ayudar. No se les antoje levantar, hay que ser más fuertes”, puntualizó el político que también ocupa el cargo de vicepresidente primero del Senado de la Nación.

El mencionado proyecto pretenderá establecer un precio mínimo de referencia para los servicios de flete de productos agrícolas, principalmente.

POSTURA DE LA UIP

El abogado Diego Torales, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), mencionó en entrevista con la radio 650 AM que es un golpe muy bajo que los senadores Sixto Pereira, Hugo Richer y Pedro Santacruz dirijan esa importante comisión. “Los senadores de esta facción del Senado solo generan división en el campo y ahora en el sector de los servicios de flete. Es grave porque pretenden regular la tarifa de un servicio a través de una ley (…) Se le denunció a estos senadores y resulta que ahora ellos van a marcar las pautas”, lamentó.

“Realmente para nosotros es un día muy triste. El mensaje del Senado es claro, hay una política socialista, y Dios quiera que Diputados sea el equilibrio”, esgrimió además.

“Hacen apología al delito, es preocupante el beneplácito, no sabemos si el presidente (Mario Abdo Benítez) baja línea a sus senadores. Están en cargos preponderantes en el Senado. Al presidente no se lo ve más ni se lo escucha. Nos deja abandonados. Claramente estos senadores están en contra del sector productivo. Pareciera que no hay una línea clara de gobierno y preocupa mucho eso. Es realmente preocupante el proyecto que impulsan”, sostuvo.

Además se preguntó cuál es el problema de que las multinacionales que tenga camiones para trabajar. “Es un disparate, es una intervención directa en un servicio y en cada empresa. Es una tilinguearía total que no tiene nombre. No importa el sentido de justicia, sino que imponer su creencia. Hoy buscan regular el precio de transporte con una ley, mañana podrán hacer lo mismo con otros rubros, como el de la carne, lácteos, maíz, etc.”, lamentó.