En la sesión ordinaria de la Cámara Alta ayer, finalmente se aceptó la renuncia de Jorge Oviedo Matto y rápidamente se obtuvo el apoyo para que el liberal Abel González jure en su reemplazo.

Esto generó malestar y resignación en la ANR, donde pretendían que ingrese Arnaldo Franco, bajo el argumento de que la vacancia le corresponde a la “lista más votada”.

Al respecto, el senador colorado Enrique Riera, expresó su preocupación porque las instituciones no asumen su rol y sobrepasan las disposiciones, implementándolas a su gusto y paladar.

“Como abogado me es imposible entender cómo no se cumplen las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, por más desgastada que esté (…) 23 deciden que dos expresidentes no van a jurar, 23 deciden quién va a jurar y quién no”, expresó Riera en contacto con la 970 AM.

Señaló que la decisión que toma un magistrado se puede criticar pero se debe cumplir, pues son los jueces los únicos que tienen la potestad de ordenar algo.

La balanza se inclinó a favor de Abel González debido a que en la lista de suplentes electos y proclamados consiguió 570.201 votos, frente a los 255.614 de Franco.