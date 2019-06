La Comisión de Asuntos Constitucionales debía dicta­minar sobre el tema ayer, pero luego de escuchar al legislador del PLRA, quien es acusado de uso indebido de influencias, decidió que se postergue una semana más el tratamiento para volver a escuchar su des­cargo.

De igual forma, las bancadas de Frente Guasu, Patria Que­rida, Partido Democrático Progresista, así como libe­rales efrainistas, presenta­ron un pedido para convocar a una sesión extraordinaria, donde podría emitirse un dic­tamen. La nota tuvo la firma de 12 senadores que acompaña­ron la solicitud.

El senador liberal Blas Lan­zoni indicó que han escu­chado sus argumentos en la bancada e incluso se le con­sultó del porqué no presentaba estas pruebas lo más rápido posible. Además, mencionó que ahora tiene “más prue­bas que le permiten sostener su inocencia ante un pedido de pérdida de investidura”.

Mientras que Amarilla explicó que espera contar con los vídeos y los audios completos para demostrar que es inocente. “Estoy casi seguro de que, de concederse esos ocho días, esta pérdida de investidura va a terminar siendo archivada. Si no existe dictamen de Asuntos Consti­tucionales, entonces, el pleno no puede estudiar el pedido”, sostuvo.

PROTECCIÓN DE AÑETETE

La bancada de Colorado Añe­tete todavía no oficializó una postura al respecto, pero el presidente de la República y líder del movimiento, Mario Abdo Benítez, desmintió que su bancada esté protegiendo al parlamentario. “Nosotros vamos a esperar su defensa, eso me lo dijeron los senado­res. Creo que su caso hoy está en Asuntos Constituciona­les, tenemos que respetar el debido proceso, una injusticia no se repara con otra injusti­cia. Somos demócratas, tiene el derecho a la defensa”, sos­tuvo el mandatario.

Para la destitución del senador Amarilla se necesita mayoría simple. En el caso de que estén presentes los 45 integrantes, serían necesarios 23 votos. Actualmente, se cuentan con 24 votos que incluyen a los seis integrantes de Honor Colo­rado, tres de Patria Querida, dos del Partido Democrático Progresista, dos de Hagamos, seis del Frente Guasu y cinco liberales efrainistas.

La denuncia de un periodista del diario Abc Color invo­lucró al senador Amarilla como supuesto mediador de la empresa de seguridad que buscaba ganar una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Tiene que ser tratada la pérdida de investidura”

“Nosotros dijimos que el proceso conlleva hechos graves y relevantes; tiene que ser tratada la pérdida de investidura del senador Dionisio Amarilla”, indicó el senador colorado Sergio Godoy, luego de la reunión de la Comisión de Asuntos Consti­tucionales del Senado, donde recibieron al acusado.

“Tenemos que decidir en bancada (si será hoy o dentro de 8 días); vino el afectado y solicitó una postergación hasta que tenga el informe, el video oficial del medio, en este caso Abc color”, añadió el legislador. “Según Amarilla y su abogado, fue editado el video, no muestra lo que realmente pasó y pide el plazo hasta tener el video que solicitó al medio escrito y que no pudo obtener, entonces solicitó al juez que disponga”, dijo.

“Los argumentos no fueron completos”

“Se presentó en Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido del senador Amarilla para una prórroga de una semana para acercar el resto de los datos”, mencionó el senador de Patria Querida, uno de los firmantes para tratar el tema en una sesión extraordinaria. “La comisión va a elevar el pedido del senador y ahí el pleno es el que va decidir”, dijo. Sobre la pos­tura de la bancada de Colorado Añetete, indicó que “están buscando el debido proceso”.

“Yo creo que, en honor a la verdad, en el debido proceso, los argumentos no me convencieron, no fueron completos. Vamos a evaluar si corresponde o no dar la prórroga; para nosotros la decisión política la hicimos pública y nos mantenemos en esa postura”, sostuvo el legislador.