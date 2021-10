En entrevista con la radio 650 AM, el abogado Marcelo Duarte lamentó que nuevamente se da una distorsión de la Constitución Nacional, respecto a la posibilidad de que el mandatario Mario Abdo Benítez se candidate a la presidencia del Partido Colorado.

“Esto es agregar un error más a la larga lista de errores que tiene este presidente. No puede destinar su tiempo y atención a otra cosa que no sea la administración del país. No puede hacer campaña ni inscribirse para otro cargo. Si quiere renunciar, sí”, esgrimió el letrado.

Duarte resaltó que Marito Abdo ni siquiera puede hacer campaña política siendo presidente de la República, a menos que salga del Palacio de López.

“Esto (la discusión) revela, además de su ineptitud, que no tiene conciencia de la responsabilidad de su cargo”, lamentó finalmente sobre la iniciativa surgida en el oficialismo mientras no se ocupa de solucionar los problemas actuales.