El diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna (Colorado Añetete) se refirió a la polémica respuesta que dio el presidente Mario Abdo al ser consultado sobre qué representa para él la fecha de la caída de la dictadura, a lo cual el mandatario respondió que solo es el aniversario de Ciudad del Este.

“En la vida hay que ser feliz, hay que tener alegría. Los titulares publican solo la pequeña broma que hizo sobre que estará por Ciudad del Este. Yo no le veo nada malo. En la vida hay que tener esa alegría, jovialidad y espíritu que tiene el presidente de la República”, dijo el hijo del senador Juan Carlos Galaverna.

En charla con la 970 AM, el político colorado alegó que su familia fue perseguida durante la dictadura, pero yo no por ello se sintió ofendido por la broma que hizo el mandamás. “Se da mucha importancia a algo que no hay que darle. Yo respeto a los luchadores del régimen, mi padre fue uno de ellos. Yo creo que el presidente de la República no quiso faltarle el respeto a las personas que fueron víctimas de la dictadura”, esgrimió.

Galaverna remarcó que no se deben desconocer las “grandes obras que ha realizado el entonces presidente Alfredo Stroessner”, como así tampoco las persecuciones que hubo en esa época.

CALÉ DECIDIRÁ EN UN MES

Por otra parte mencionó que está en constante comunicación con su padre Calé Galaverna para saber si se candidata o no a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR, ya que muchos dirigentes preguntan eso.

“La dirigencia de tierra adentro está muy expectante para trabajar por la candidatura de un gran colorado como es Calé”, mencionó el diputado.

El legislador adelantó que conversó ayer con su familiar y que le señaló que a finales de febrero anunciará su decisión. El impedimento sigue siendo el factor económico, según resaltó.