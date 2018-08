El senador Juan Carlos Galaverna habló de los escraches de la ciudadanía y la renuncia de Óscar González Daher, asegurando que cree que hay gente “francamente indignada”, pero que no representan a toda la ciudadanía como invocan. Por otro lado, aseguró que el sistema judicial "está podrido" y que la gran mayoría de los magistrados, son una "junta de sirvengüenzas".

En comunicación con la 970, el legislador colorado dijo que a su parecer, los escraches contra legisladores van a continuar y no cuestiona que lo hagan. “Lo único que no me van a convencer, es que son fieles representante de la ciudadanía”, indicó.

“Pobre ciudadanía, tiene tantos voceros a esta altura del campeonato”, señaló.

Por otra parte se refirió sobre la situación del sistema judicial y la supuesta ‘presión’ que reciben por parte de la clase política. “El legislador puede que tenga poder sobre los magistrados, en la medida de la debilidad de los magistrados. Que asuman su rol, que no sean cagones”, aseguró.

“Nuestra administración judicial está podrida. Puedo decir con confianza que la gran mayoría son una junta de sirvengüenzas. Nuestro problema no es el sistema, nuestro problema es de valores humanos. No hay sistema que funcione, si el factor humano no impone la ética y moral en el desempeño de su magistratura”, subrayó el senado

Finalmente, opinó sobre las acusaciones de su colega Rodolfo Friedmann en contra del expresidente de la República, Horacio Cartes. Dijo que el exgobernador del Guairá no actúa de “vocero” de Mario Abdo Benítez y que su reclamo es por la disputa que tiene con el exmandatario por la banca en el Senado.

“Puedo asegurar que él (Rodolfo Friedmann) no es el vocero de Marito. Friedmann tiene la obsesión ‘cartiana’, ve a Horacio Cartes hasta en la sopa en el tema de su reclamo de la banca del Senado. Así que no necesita de ligador”, manifestó el senador Galaverna.

Esto en relación a la intervención de Friedmann en la sesión del Senado del día de hoy, donde solicitó intervención de la Fiscalía por supuesto contrabando de cigarrillos por parte de Horacio Cartes.r.