Durante un encuentro partidario desarrollado este domingo en Coronel Oviedo, Horacio Cartes recordó la última visita al senador Juan Carlos Galaverna y dijo que en aquella oportunidad éste le consultó sobre su eventual postulación a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR.

Ante la consulta, el expresidente le respondió: “Yo vine a invitarte a que te sumes al proyecto, y si vos te sumás, yo con mucho gusto peleo por la presidencia del Partido Colorado”.

Asimismo, resaltó a los adherentes que integran la ANR y dijo que “el Partido Colorado no es el edificio del partido” sino las más de 2 millones y medio de almas que lo conforman.

Cartes dijo que la ANR también representa la paraguayidad, ya que todo lo que caracteriza al paraguayo/a se encuentra dentro del partido, reflejado a través de sus afiliados a quienes puso en especial destaque.

“Yo estoy enamorado del Partido Colorado”, sostuvo el líder del movimiento Honor Colorado durante el acto en Coronel Oviedo.

Entre otras cosas, también resaltó que a través de la Oficina de Empleos de la ANR se lograron conseguir 3.500 puestos de trabajo para compatriotas, todos en el sector privado, principalmente a través de las ferias de empleo que vienen siendo organizadas por dicha dependencia.

“Tenemos un gran desafío y tenemos un gran país, estoy decidido, para luchar uno tiene que tener herramientas y no hay mejor herramienta que nuestro partido porque tenemos a cada uno de ustedes, con ustedes no hay ningún problema que no podamos solucionar en Paraguay”, expresó.

HC dijo que los movimientos son simplemente para elecciones de candidaturas pero luego todos deberían unirse para ondear la banda del Partido Colorado, dejando de lado cualquier tipo de división.

En la parte final de su discurso, dio un destaque al senador Calé Galaverna y dijo que es “único e irreemplazable”, al tiempo de afirmar que el solo hecho de que él integre cualquier proyecto partidario “hace a cualquier movimiento mucho más fuerte”.

“No más de lo mismo, es hora de transparencia, es hora de honestidad, es hora de gran gestión”, señaló el expresidente de la República.

También resaltó la figura de Santiago Peña, a quien elogió diciendo que es una persona honesta, que conoce el Estado y a sus profesionales, siendo una gran opción para asumir la presidencia de la República en el año 2023. En el mismo sentido, destacó al diputado Pedro Alliana por su gran gestión al frente de la Cámara de Diputados y por haber logrado varios reconocimientos.