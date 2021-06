A su llegada al Palacio de López, el mandatario Mario Abdo Benítez destacó la participación del 44 % del electorado colorado, pese al frío, a la pandemia y al uso de las máquinas electrónicas por primera vez.

“Tuve mis candidatos, pero no me involucré, no me ofende haber perdido unas elecciones, peor sería no participar de los procesos, yo creo que se va a dar la unidad, 1.140.000 votos no es poco”, dijo Abdo Benítez.

Indicó que está absolutamente satisfecho y orgulloso de su equipo y aclaró que esta vez se vio obligado a mantenerse al margen y a priorizar la provisión de oxígeno en los hospitales y la adquisición de vacunas que son aspectos que a la gente la interesa.

Además calificó a Concordia Colorada como algo inédito e histórico para el partido, con un 90 % de victorias en sus candidaturas a nivel país. “Funcionó Concordia”, subrayó

Abdo Benítez dijo no entender algunas críticas, pues por no involucrar en la campaña de Daniel Centurión lo cuestionan, pero si lo hubiera hecho también lo habrían atacado.