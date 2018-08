En entrevista con la 970 AM, González refirió que le sorprendió la reunión del sábado en el Ministerio del Interior, cuyas autoridades participaron de un encuentro con algunos presidentes de seccionales, ya que se presentó como el primer acercamiento con los referentes colorados con miras a la reforma constitucional.

Es así que calificó de medida desacertada, al momento de resaltar que existe un presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, y una Junta de Gobierno que es la autoridad de su nucleación, donde -a su parecer- primero se hubiese discutido el punto y luego hablar con los demás partidos políticos de la oposición.

“Hay temas importantes que nosotros como partido debemos analizar muy bien, como el balotaje. En abril pensábamos que íbamos a ganar por 200.000 o 300.000 votos pero ganamos por 96.000”, alegó.

Ahondando sobre el punto, en conversación con la radio 650 AM, la exautoridad indicó que otro punto que llama poderosamente la atención de esta convocatoria es que, cuando asumió, Mario Abdo Benítez había dicho que no buscará su reelección presidencial.

“El miércoles, el presidente había finalizado su discurso diciendo que sería senador vitalicio, pero el viernes nos encontramos con la sorpresa que buscan una reforma constitucional. Me extrañó eso”, argumentó.

González indicó que en este caso se podría tratar también de una cortina de humo para tapar otros temas importantes.

“Si se habla de reforma judicial eso no implica necesariamente una modificación en la Constitución. Creo que el ambiente político y la ciudadanía misma no está como para debatir si se hace o no una constituyente”, resaltó.