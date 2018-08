El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, manifestó que el Poder Ejecutivo no puede interferir en asuntos exclusivos y excluyentes del Congreso. Esto en relación al pedido de incorporación a la Cámara de Senadores del expresidente de la República, Horacio Cartes.

Villamayor se refirió a la solicitud emitida por el expresidente y senador electo, Horacio Cartes, sobre su incorporación al Senado. “Claramente hay un problema, porque se va discutir mucho. Hay gente que está a favor y gente que está en contra”, sostuvo el ministro del Interior.

Señaló que al ser una decisión de definición de conformación del cuerpo de la Cámara, el presidente de la República no tiene interés en ello. “El Poder Ejecutivo no tiene opinión en este tema. Mantiene su postura histórica de que no puede interferir en asuntos exclusivos y excluyentes de la Cámara de Senadores”.

Indicó que el tema del juramento de Horacio Cartes, en ningún momento fue un condicionamiento para la unidad colorada durante la campaña.

Con respecto a la convocatoria a diálogo para una Constituyente, Villamayor dijo que el Poder Ejecutivo no está proponiendo una agenda específica, sino que está recogiendo “el clamor de la gente”.