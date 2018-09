Zacarías Irún afirmó que “la denuncia de Paraguayo Cubas, con 2 o 3 abogados que son los mismos que nos vienen denunciando permanentemente en Ciudad del Este, sin que tengan un éxito porque todas las denuncias son descabelladas, fuera de lugar, denuncias que no tienen ningún asidero legal, por eso a mí no me preocupa para nada”.

Recordó que hace algunos meses ya fue investigado y denunciado por enriquecimiento ilícito y fue desestimada esa causa por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Agregó que “también ya fui investigado por SEPRELAD por el tema de lavado de dinero por algunas denuncias que también fueron desestimadas por que no habían causales. Estas denuncias fueron de hace algunos días. No estamos hablando de denuncias que fueron de haces algunos años, estamos hablando de máximo 90 días, donde ya estudiaron enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero”.

Calificó de “broma, un chiste” esta nueva denuncia presentada por los mismos argumentos que ya habían hecho la actual diputada junto con la “coordinadora de escrahadores” María Esther Roa.

“Es una lástima jugar con el estado de derecho y con la gente. Esto es por la impunidad, porque esta gente (los denunciantes) cae en denuncia falsa una vez que se desestima. Uno les demanda por denuncia falsa y no pasa nada, ojalá esta vez se hagan responsables”, aseveró.

En el documento de desestimación, Acto Interlocutorio Número 38 de fecha 7 de mayo, el juzgado había determinado que “se han agotado todos los requisitos procesales que hacen merecedores de un completo análisis para llegar a la conclusión de la desestimación de una denuncia penal por hecho punible, llegando el Ministerio Público, tanto en la fiscalía ordinaria como en la mismísima Fiscalía General del Estado a la afirmación de manera clara, de no haberse probado en autos la comisión de los hechos punibles denunciados…. por lo que este Magistrado hace lugar in totum a la postura asumida por el Ministerio Público en el sentido de desestimar la denuncia formulada por las abogadas Kattya González y María Esther Roa Correa en contra del señor Javier Zacarías Irún por la supuesta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, disponiendo el archivamiento de los antecedentes y la remisión al Ministerio Público de todas las actuaciones todo ello de conformidad al art. 305 del C.P.P.”.

Finalmente, el juez dispone la desestimación de la denuncia, por lo que los asesores legales de Javier Zacarías Irún presentarán un pedido de rechazo atendiendo a que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. “Corresponde la desestimación porque el hecho atribuido al senador ya fue investigado y desestimado, entonces atendiendo a lo establecido en la constitución y en las leyes corresponde la desestimación de la causa”, afirmó Christian Cabral, abogado del senador Zacarías.