Llama la atención la impro­visación en algunas nomina­ciones y los espacios de poder otorgados a personas que no responden al Partido Colo­rado, con más razón cuando una de sus promesas de cam­paña electoral fue la “colora­dización” de los ministerios.

Hasta la fecha, el presidente electo, Mario Abdo Benítez, quien llega al poder acompa­ñado de Hugo Velázquez como vicepresidente de la República, confirmó a cerca de 25 personas para asumir la próxima semana al frente de los principales ministerios y secretarías de Estado. En un recuento rápido, resalta que 10 de las 25 perso­nas confirmadas responden a otros partidos o a ninguno, que representa un nada desprecia­ble 40%. Los 15 restantes (60%) son de la Asociación Nacional Republicana (ANR), mas no todos son fervorosos operado­res políticos colorados.

No es de extrañar que nume­rosos “caudillos” republica­nos, quienes caminaron día y noche haciendo proselitismo a favor de Colorado Añetete, estén decepcionados porque de seguro esperaban alguna que otra “retribución” en el gobierno colorado del hijo del ex hombre fuerte de la dicta­dura stronista “Don” Mario Abdo. “Nosotros vamos a coloradizar la administración pública en mi gobierno”, lanzó de manera contundente en rei­teradas oportunidades entre mediados del 2017 y principios del 2018.

Para sorpresa de sus correlíes, su promesa al parecer no está pudiendo cumplir a juzgar por la cantidad de hombres y muje­res que no tienen afiliación par­tidaria o que son de otros par­tidos (ver infografía) que están siendo convocados para gober­nar a su lado a partir de la otra semana. Por ejemplo, Julio Mazzoleni no registra afilia­ción, Eduardo Petta tiene un corazón más inclinado hacia el Partido Encuentro Nacio­nal (PEN) que a la ANR, de Liz Crámer no se conoce que haya activado en política, Conrado Hoeckle trabajó siempre como empresario y no es operador político, Arnaldo Giuzzio era del Partido Democrático Pro­gresista (PDP) y hoy de Somos Paraguay. No se tienen antece­dentes partidarios de Teresa Martínez, Alejandro Peralta Vierci, María Epifania Gon­zález, Cristina Goralewki y Adriana Ortiz.

JULIO DANIEL MAZZOLENI

Fue uno de los prime­ros cinco en ser confir­mados para integrar el nuevo gabinete. Ni bien transcendió el nombre del mencionado médico reumató­logo para el cargo de ministro de Salud, desde el Consejo de Funcionarios Públicos Jubi­lados Colorados exigieron al presidente electo Mario Abdo Benitez que su gabinete esté integrado por colorados.

Los funcionarios colorados se mostraron molestos por la decisión. La molestia se generó luego de las expresiones de Abdo Benítez durante su cam­paña electoral en San Pedro del Paraná, donde indicó que los ministros de su gabinete, en caso de ganar, tendrán que ponerse el pañuelo colorado y dio a entender que su equipo de colaboradores estaría neta­mente conformado por afilia­dos a la ANR.

EDUARDO PETTA

Se desempeñó como sena­dor nacional por el Partido Encuentro Nacional (PEN) en el período 2013-2018. Anterior­mente, estuvo como director de la Patrulla Caminera, como asesor de seguridad vial y trán­sito de la Municipalidad de Asunción y se desempeñó como agente fiscal. En las últimas internas coloradas se postuló como candidato a Gobernador de Central, pero fue derrotado por el cartista Hugo Javier Gon­zález, quien resultó electo como jefe departamental en los comicios genera­les de abril pasado.

Referentes de los gre­mios de edu­cadores se manifes­taron en contra y calificaron como un “desacierto” la desig­nación de Eduardo Petta como el futuro ministro de Educa­ción del nuevo gobierno por su poca experiencia en el ámbito. Lo acompañará como vicemi­nistra de Educación Nancy Ovelar, una antigua funcio­naria del MEC, cuyo principal mérito es ser la hermana de la ex ministra de esa cartera y actual senadora Blanca Ovelar.

A medida que transcurren los días y se lo escucha hablar a Petta sobre temas educati­vos, se acrecentan los temores sobre el futuro de la educación pública paraguaya. Expertos del área cuesionan que el cues­tionado político ni siquiera supo cómo responder “¿cuá­les son los nuevos paradigmas de la educación?”, y tampoco pudo articular ideas coherentes sobre la capacitación docente ni mucho menos hablar de técni­cas educativas. La mayor preo­cupación de los entendidos es el riesgo en la adopción de medi­das por parte de una persona que no conoce absolutamente nada del sector.

BENIGNO MARÍA LÓPEZ BENÍTEZ

Se trata del hermano de madre del presidente electo de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez, y será el próximo ministro de Hacienda. Desde el entorno de Abdo Benítez aseguran que su designación es de rango cons­titucional y que no puede verse coartada por una ley, refirién­dose a la 5.295, que prohíbe el nepotismo en la función pública.

Benigno María López Benítez deja la presidencia del Con­sejo del Instituto de Previ­sión Social (IPS) para asumir en Hacienda y antes fue titu­lar del Banco Central del Para­guay (BCP).

ARNOLDO WIENS

El ex pastor será ministro de Obras Públicas y Comunica­ciones. Wiens, en cuya hoja de vida figura que es un experto en Teología, se desempeñó como uno de los principales colaboradores y asesores del presidente electo Mario Abdo Benítez durante la campaña electoral. En los últimos comi­cios resultó electo parlamenta­rio del Mercosur, pero semanas atrás renunció antes de jurar a cambio de ocupar un puesto en el gabi­nete de Abdo Bení­tez. Fue cuestionado porque no posee expe­riencia en el sector.

LUIS ALBERTO CASTIGLIONI

Fue el primer integrante con­firmado del futuro gabinete, tras las elecciones generales del pasado 22 de abril. Ocupará el cargo de canciller nacional. Castiglioni, de profesión inge­niero civil, fue vicepresidente de la República entre el 2003 y el 2008. Lo vincularon, sin prueba alguna, en licitaciones con el Estado junto a la empresa DC Ingeniería.

En el 2007 fue precandidato a presidente de la República y perdió las elecciones internas de la ANR contra la oficialista Blanca Ovelar en una reñida contienda. Fue señalado de “traidor” por sus propios corre­ligionarios al mostrarse reacio al abrazo republicano y dar declaraciones en contra de la dupla colorada el mismo día de las elecciones.

JUAN ERNESTO VILLAMAYOR

Integra el primer anillo del presidente electo Mario Abdo Benítez y será ministro del Interior. Fue ministro de la Reforma y apoderado del movimiento Colorado Añe­tete. Villamayor cuenta con innumerables antecedentes no tan favorables, siendo uno de ellos su vinculación con la investigación del crimen del vicepresidente de la República Luis María Argaña, ocurrido en marzo de 1999. Se sospechó que contrató a Gumercindo Aguilar para que atestiguara en la causa y así, con su declaración falsa, responsabilizar del crimen al ya fallecido Lino César Oviedo.

Además, Villamayor fue pro­cesado por la Fiscalía en más de una ocasión. En el 2002 fue imputado por lesión de con­fianza, por un pago irregular de más de US$ 500 mil en con­cepto de honorarios a un escri­bano particular para la Copaco. En el 2003 fue acusado de lesión de confianza por el des­vío de más de G. 1.700 millones, correspondientes a parte de un préstamo del Banco Mundial, que debía ser destinado a refor­mas del Estado.

CARLA BACIGALUPO

Otra de las designaciones hechas por Mario Abdo es la de la abogada Carla Bacigalupo al frente del Ministerio de Tra­bajo. La misma siguió muy de cerca lo que fue la campaña de Colorado Añetete. En el 2016 ya ocupó un cargo de confianza, siendo ministra de Justicia, pero fue destituida por el pre­sidente Horacio Cartes en julio de ese mismo año.

Según las versiones que surgie­ron en ese entonces, se negó a cumplir la orden del Presi­dente de trasladar al narco Jar­vis Chimenes “Pavão” –extra­ditado posteriormente– de Tacumbú a la Agrupación Especializada, luego del escán­dalo generado por el descubri­miento de la celda vip en la que estuvo recluido el narcotrafi­cante y los privilegios que reci­bía en dicho lugar.

BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA

Poco después de que Mario Abdo anunciara su nombra­miento como ministro de Defensa Nacional, el general, no muy alejado de los ideales de Marito, anunció que una de sus intenciones al asumir el cargo será revolucionar el Ser­vicio Militar Obligatorio. Ade­más, adelantó que priorizará la reforma de las Fuerzas Arma­das y la misma estará basada en un proyecto de ley que Car­tes retiró en el 2014 para evi­tar controversias dentro de las Fuerzas Militares.

Soto Estigarribia ya fue titu­lar del Ministerio de Defensa por 2 años durante el gobierno de Horacio Cartes. El 5 de noviembre del 2015 presentó su renuncia luego de mantener varias diferencias con el enton­ces comandante de las Fuerzas Militares (FFMM), general Luis Gonzaga Garcete.

JULIO JAVIER RÍOS

El ex diputado añetetista Julio Javier Ríos es otro de los elegi­dos para estar al frente de un ministerio, el de Justicia. Su nombre sonó con más fuerza luego de que fuera destituido del Consejo de la Magistratura en junio del 2017.

Sin embargo, desde mayo de este año retomó sus activida­des como representante de la Cámara Baja ante el Consejo luego de que la Corte Suprema de Justicia decidió dejar sin efecto la resolución por la cual lo había apartado del cargo.

DENIS LICHI

Uno de los nombramientos más cuestionados es el de Denis Lichi al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Al darse a conocer la noticia, la Asociación de Agrónomos del Paraguay emitió un comuni­cado reprochando la decisión del presidente electo, al no tener en cuenta a un profesional del área para dicho cargo.

Lichi es licenciado en Cien­cias Contables, oriundo de la ciudad de Arroyos y Esteros de donde fue intendente en el período 2001-2006. Durante su gestión, la Contraloría Gene­ral de la República registró un faltante de G. 500 millones. Además, se postuló como pre­candidato a la Gobernación de Cordillera, pero perdió frente a su adversario cartista.

NILDA ROMERO SANTACRUZ

La abogada, escribana y nota­ria pública Nilda Romero Santacruz será ministra de la Mujer en el nuevo gobierno. Romero es egresada de la Uni­versidad Nacional de Asun­ción (UNA) y cuenta con un diplomado en la Administra­ción Pública de la Universi­dad Americana, además tiene diplomado en Derecho Elec­toral; es magíster en Planifi­cación y Conducción Estraté­gica Nacional en el Consejo de Defensa Nacional e Instituto de Altos Estudios Estratégicos.

Se desempeñó como concejal municipal de la ciudad de Asun­ción. Fue síndica en Copaco, estuvo a cargo de la Dirección de Políticas de Género en el municipio capitalino y de la Dirección de Recursos Huma­nos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es asesora en el organismo electoral desde el año 2015.

MARIO VARELA

El político añetetista Mario Varela desde hace tiempo rea­liza lobby para que la Cámara Baja apruebe el proyecto de ley que eleva a rango de Ministerio a la Secretaría de Acción Social. Al parecer, está muy interesado en manejar los recursos del área social y qué mejor manera que en el cargo de ministro. Actual­mente el proyecto espera la aprobación del Ejecutivo.

Varela se suma a la lista de cues­tionados por haber comprado miel de abeja para la merienda escolar a precios de oro. Fue gobernador del departamento de Caaguazú, líder del movi­miento Colorado Añetete en dicha localidad. Durante su ges­tión en la gobernación provocó la pérdida de G. 1.879.662.854.

CONRADO HOECKLE

El empresario Carlos Conrado Hoeckle Alfaro será el nuevo jefe del Gabinete Civil. Años atrás, él y su hermano Ema­nuelle Maedy Hoeckle Alfaro fueron imputados por supues­tamente haber cometido gra­ves delitos contra el medio ambiente.

El caso fue considerado en su momento por el fiscal Alejan­drino Duarte como un acto terrorífico y criminal, ya que aparentemente ambas perso­nas secaron intencionalmente el estero Rory, situado entre San José de los Arroyos, Nueva Londres y Coronel Oviedo, para convertir el lugar en plantación de caña de azúcar.

ARNALDO GIUZZIO

El ex fiscal y senador Arnaldo Giuzzio estará al frente de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad). Giuzzio, más conocido como el fiscal de los casos inconclusos, en el 2014 estuvo involucrado en un gran escándalo junto al futuro ministro de la Sena­vitat, Arnoldo Wiens, ya que salió a la luz un audio de una aparente reunión secreta que mantuvieron con el narcotra­ficante brasileño Ezequiel de Souza. El material fue ocul­tado por los entonces senado­res hasta que fue divulgado a través de medios de prensa.

Otro de los hechos que llamó la atención fue la visita a la cár­cel hecha por el futuro ministro que combatirá el narcotráfico, acompañado de Luis Alberto Wagner; ambos visitaron a dos personas sindicadas como miembros del EPP.

DANY DURAND

El mediático Édgar Javier Espí­nola Durand (Dany Durand) será el encargado de manejar la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavi­tat). El político y ex conductor de televisión tiene una larga lista de demandas, inhibicio­nes y embargos a su nombre. Fue músico y además candi­dato a intendente municipal de la ciudad de Asunción. Actual­mente Durand es directivo de la firma Mocipar, empresa que cuenta con varias denuncias de supuesta estafa.

FELIPE SALOMÓN

Uno de los ministros de Marito con mayores cuestionamien­tos es Felipe Salomón, hijo del senador Óscar “Cachito” Salo­món. Dirigirá la Secretaría de la Juventud. El joven es el administrador de una cadena de moteles en San Lorenzo, motivo por el cual el padre Aldo Trento lo cuestionó duramente y lo calificó de “empresario del sexo”. Arnoldo Wiens, miem­bro del equipo de transición, aclaró que no lo nombraron por ser el hijo de Cachito, sino por “la virtud de trabajo” que posee como presidente de sec­cional colorada.