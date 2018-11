Durante la plenaria del movimiento Honor Colorado, la intendenta de Ciudad del Este anunció que renunciará a su cargo para conseguir la paz en su municipio y evitar que se produzcan hechos que lamentar a futuro.

“Voy a dar un paso al costado, no voy a hacer cómplice de muertes de hermanos paraguayos, de la lucha enfrentada que la gente alienta a que suceda. No me van a encontrar alentando en una plaza para que odien al otro. No voy a ser cómplice. Antes de la intervención ya me condenaron, para qué entonces me sirven mis documentos. No soy tonta, no tengo miedo”, lanzó.

Durante su alocución, Sandra McLeod de Zacarías alegó que, al igual que su líder Horacio Cartes, podrá servir a los más necesitados sin tener un cargo público.







Pese a su dimisión (que debe ser analizada por la Junta Municipal), la intendenta aseguró que no existen irregularidades en su municipio. “No hay obras fantasmas. No tenemos miedo a la intervención. El que nada debe, nada teme. Por segunda vez quieren intervenir. Con mucho orgullo quiero decir que todo funciona sin ningún inconveniente en mi municipio”, dijo.

La colorada aseguró que está sufriendo injustamente una persecución política. “Una facción de mi partido quiere destituirme de un cargo que me dio Dios dos veces”, añadió.

La jefa comunal indicó que su trabajo habla por ella y que con su esposo pudieron solucionar la anarquía y caos administrativo que reinaba en el este del país. “Hace 17 años estamos gracias a la voluntad popular y de Dios, nadie nos regaló. Eso molesta a los haraganes que viven del caos”, esgrimió.

CONTRA LA HIPOCRESÍA

En otro momento, McLeod destacó que actualmente la están investigando desde la Contraloría General de la República y Ministerio Público, pero pidió que “no actúen a través de periódicos que se creen fiscales, jueces y Dios”.

Calificó de traidora a Lilian González, esposa del exsenador Nelson Aguinagalde, y de bandida a la manifestante Valentina Giménez, quien supuestamente le solicitó 50 mil dólares. “Tengo conmigo las pruebas y las voy a mostrar”.

Indicó que pese a que fue “burdo y fraudulento” el pedido de intervención, se presentó ante la Cámara de Diputados a realizar su descargo. “Lo hice en honor a la gente que confió en mí, conté que todo hice bien, que todo estaba bien”, remarcó.

La mujer pidió que termine la hipocresía y que los oficialistas no hablen de unidad siendo que persiguen a los intendentes cartistas. En ese sentido criticó la postura del presidente Mario Abdo Benítez, de convocar a una movilización en su contra. “Hoy le respondo con un corazón de madre, no voy a desistir de un estado de Derecho. No quiero vivir en anarquía”, añadió.

“Seguiré rezando para que haya paz en el Paraguay”, puntualizó.

Luego se expuso un video donde los hijos de Sandra McLeod le dedicaron unas palabras de apoyo.