Desde el movimiento Honor Colorado (HC) solicitaron que sean destituidos los negociadores del pacto secreto con Brasil, pero aseguraron que no consideran necesario que se amenace con enjuiciar al mandatario Mario Abdo Benítez.

El diputado Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, señaló que los legisladores de su sector coinciden con los liberales que ya no deben seguir en sus cargos el titular de la ANDE, Alcides Jiménez; el director paraguayo de la Itaipú, José Alderete, y el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier.

“Consideramos que él (Saguier) ya no debe seguir en el cargo, por haber sacado a los técnicos de la ANDE de la reunión y luego decir que no podía detallar los beneficios que conseguimos porque él no era técnico. Con todo respeto, Hugo Saguier tiene que ir a descansar a su casa”, dijo.

Respecto a la situación del canciller Luis Castiglioni, Núñez mencionó que desean impulsar una interpelación y luego ver las medidas a ser adoptadas.

En otro momento el líder de Honor Colorado aclaró que no condicionan un juicio político al presidente Mario Abdo, tal como sí lo hacen los liberales. “Nosotros solo alertamos que con esas personas (las autoridades que están en la cuerda floja) cómo vamos a sentarnos a negociar. De ninguna manera (se impulsa el enjuiciamiento) porque no hay motivos para activar un juicio, cuando el Ejecutivo dice que pedirá anular el acta del entendimiento. Estoy seguro que se va a dar (el rechazo de lo acordado)”, puntualizó.