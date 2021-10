El candidato a intendente en Asunción, Eduardo Nakayama, se desmarcó de la firma de un concejal de su partido que avaló los gastos de emergencias por la pandemia que ahora cuestiona. Alegó no ubicar al edil, pese a que tan solo semanas atrás hacían campaña juntos por los barrios de la capital.

Luego de que la Municipalidad de Asunción diera a conocer el informe de gastos de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastre, la Alianza Juntos por Asunción realizó una conferencia de prensa para sentar su postura respecto a los documentos presentados. De la misma participó Eduardo Nakayama, candidato a la Intendencia de Asunción por la lista 5.

Vale recordar que los gastos de emergencia fueron aprobados por un consejo integrado por Óscar Rodríguez, exintendente; Nidia López de González, directora general de Riesgos, y tres concejales, entre ellos opositores a la ANR, Ireneo Román (Partido de la Juventud) y Víctor Ramón Ortiz (PLRA), este último actual candidato a concejal por la lista de Nakayama.





Sobre el punto, la prensa preguntó al candidato de la lista 5 si solicitó alguna explicación a Víctor Ramón Ortiz sobre los datos que fueron puestos a disposición de la ciudadanía, atendiendo que integra su lista actualmente. Su respuesta fue la siguiente: “Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos básicamente como lista 5, nosotros no tenemos candidaturas a la Junta Municipal”.

Ante la consulta si como líder llegó a conversar con el postulante, Nakayama argumentó: “Son 192 candidatos y yo no les conozco a cada uno de ellos y, por supuesto, cada uno de ellos tiene que rendir cuentas y hay que preguntarle qué hizo, si ha revisado las cuentas correctamente y si no ha revisado correctamente las cuentas, preguntarle si ha dejado o no constancia de su oposición”.

Sin embargo, Nakayama conoce muy bien al concejal Ramón Ortiz ya que tan solo semanas atrás se pasaban haciendo caminatas juntos por los distintos barrios asuncenos.