Ante la especulación sobre el supuesto interés de la oposición de proponerle ser candidata a la Vicepresidencia de la República, la exministra Soledad Núñez fue consultada por la radio Monumental sobre si incursionará en la política con miras al 2023.

“No sé por qué siempre en este país a las mujeres quieren tirarnos la Vicepresidencia (en segundo lugar)... Hace mucho tiempo vengo recorriendo el país, conversando con líderes sociales y políticos, no puedo negar que la situación me interpela y me convoca en diferentes maneras. Si hablamos de una trasformación profunda, uno debe considerar involucrarse directamente en la política como un instrumento para impulsar los cambios que se necesitan”, comenzó diciendo.

Una de esas reuniones fue con el presidente liberal Efraín Alegre, celebrada el jueves de la semana pasada, según confirmó la misma. “Esa fue una de las tantas reuniones que tuve en estos meses. No conversamos de candidaturas ni de proyectos al 2023, lo que hacemos –al igual que con los demás- es sentarnos a analizar los problemas que hay en el país y para resolver las grandes complejidades”, dijo al momento de citar que también se reunió con Kattya González y Sebastián Villarejo.

Para esta semana Soledad Núñez posee en agenda encuentros con los miembros del Frente Guasu, además con Martín Burt y otros actores políticos, según reveló. “A Esperanza (Martínez) la aprecio bastante y me encantaría escuchar su visión del país, además de Aníbal Carrillo. Creo que la reunión no será con (Fernando) Lugo por cuestión de agenda, pero me gustaría también reunirme con él”, acotó.

La posible candidata mencionó que no puede responder a las apuradas sobre su eventual postulación y dejó en claro que actualmente se encuentra en un proceso de reflexión personal y que en las próximas semanas tendrá más clara la película.

“Personalmente conocen mi vocación de servicio y compromiso que tengo con el Paraguay, estoy dispuesta a estar donde sea con el fin de ayudar al país en la construcción de una realidad diferente”, sostuvo además.

Núñez insistió que no se trata de construir candidaturas, sino más bien de crear un rol más protagónico en el proceso. Recordó que lleva trabajando a favor del país desde diversos ámbitos.

Dijo no tener condicionamiento alguno para bajar a la arena política, porque ya posee la convicción, el compromiso y la decisión, pero que solo le falta un proceso de reflexión personal y debe seguir conversando con los líderes sociales y políticos, además de los ciudadanos.

“El camino y la alternativa es una concertación que trascienda a los partidos políticos tradicionales, tenemos que empezar una nueva era en la política, hay que dar vuelta la página. Tenemos que avanzar hacia nuevas formas de hacer política”, refirió en otro momento. “Siento una urgencia por hacer algo y no perder más tiempo. Personalmente tengo la convicción y el compromiso de activar en política”, agregó.

Durante la nota radial, Núñez aclaró que no pertenece al movimiento Honor Colorado, pese a haber sido ministra durante la administración del exmandatario Horacio Cartes. “Yo no soy cartista, yo no formé ni formo del movimiento político, ni ahora ni cuando fui ministra, no me afilié, no trabajé en sus empresas, no tengo ningún tipo de ataduras”, destacó.