El candidato a intendente de Asunción por la ANR, Óscar "Nenecho" Rodríguez, manifestó que no le genera la preocupación la unión de la oposición de cara a las municipales. Dijo que con esta situación, está obligado a demostrar lo mejor de él.

"No me preocupa, lo contrario, me obliga a demostrar lo mejor de mí", señaló Óscar Rodríguez en conversación con Radio Ñandutí, tras confirmarse la candidatura de consenso de Eduardo Nakayama dentro de la oposición.

Por otra parte, en entrevista con Universo 970, dijo que “las alianzas en sí son muy buenas cuando se unen personas dentro de un proyecto en común, no alianzas coyunturales para procesos electorales. Deben ser en base a un objetivo en común”.

Asimismo, dijo que las campañas de agravios traen daño a la ciudad el país e instó a construir un nuevo modelo de política.

“Nosotros no hemos parado, seguimos trabajando como desde un principio. Estamos tratando de unir todas las fuerzas en el interior del Partido”, agregó el candidato a la Intendencia capitalina por la ANR.