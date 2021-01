El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, confirmó que presentará su precandidatura a la Intendencia capitalina, pese a que en el pasado aseguró que no iba a pugnar para seguir en ese cargo.

“Hemos decidido volver a pugnar por la Intendencia, tanto en las internas de junio y Dios mediante luego en las generales”, dijo el jefe comunal “Nenecho” Rodríguez durante una conferencia de prensa en la Municipalidad de Asunción.

El intendente mencionó que está conversando con todos los sectores de la ANR, entre ellos los grandes movimientos de Honor Colorado y Colorado Añetete. “Uno debe agotar las instancias y hablando se entiende la gente, creo que conversando se podrá lograr el consenso sin ningún problema, no tengo problema con los otros precandidatos”, agregó.

Consultado sobre este cambio, al recordar que al asumir la Intendencia aseguró que no iba a ir por el rekutu, Rodríguez indicó que si bien era cierto que no tenía la intención, finalmente decidió hacerlo tras su “imputación injusta” por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos en el marco de una licitación en la cual fue beneficiada la empresa recolectora Empo Ltda. “Con esto quiero demostrar que el que nada debe, nada teme”, puntualizó.