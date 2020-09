“Mi posición fue no solo con el caso Rodolfo, sino históricamente voté así con los colegas que ahora ya no están”, dijo a la 730 AM la extitular de la ANR, Lilian Samaniego, quien adelantó que su voto será por el no a la pérdida de investidura de Friedmann, de Zacarías Irún y de todas las que vengan antes de la reglamentación.

Recordó que el artículo 201 de la Constitución Nacional establece que la violación del régimen de inhabilidades y el uso indebido de influencias deben ser fehacientemente comprobados y que este aspecto solo lo puede determinar la justicia, por lo que todas las expulsiones hasta aquí se dieron por meras posiciones políticas

Para Lilian resulta incoherente, irracional e ilógico que mientras para el desafuero se requieren dos tercios, para la pérdida de investidura solo se necesita mayoría simple.

La pérdida de investidura se había reglamentado en el periodo pasado,pero fue derogada en el actual, luego se volvió a reglamentar y de nuevo se rechazó.

La senadora cree que se debe convocar a los constitucionalistas para debatir el tema y de una vez dejar las reglas claras para evitar este tipo de debates y discusiones.