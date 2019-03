La senadora María Eugenia Bajac, aseguró que no ejerce el pastorado desde hace dos años y que había renunciado de dicha condición para incursionar a la política. Esto atendiendo a los cuestionamientos en su contra por supuesta inhabilidad de funciones.

“Antes de que yo participara de las internas, ya había presentado mi retiro voluntario al Ministerio de Educación y Culto”, explicó la senadora María Eugenia Bajac en comunicación con la 970 AM.

Agregó que la nota de renuncia fue presentada en forma escrita y en su momento comunicó a la opinión pública a través de las redes sociales.

En ese sentido, aseguró que no ejerce el pastorado desde hace dos años. “No hay ninguna duda. No hay forma de que me tengan que estar acusando de eso”, subrayó la legisladora.

La aclaración de la senadora se da luego de que su colega, Paraguayo Cubas, haya advertido que la misma podría ser objeto de una pérdida de investidura por inhabilidad en el cargo.

Todo esto surgió en la sesión ordinaria del jueves pasado, cuando María Eugenia Bajac pidió permiso para orar y de hecho lo hizo con el consentimiento del titular del Congreso, Silvio Ovelar.