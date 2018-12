El titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, manifestó que no correrá el juicio político a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) al no existir los números necesarios. Añadió que los diputados oficialistas ni siquiera tocaron el tema.

Ciertos sectores de la Cámara de Diputados comenzaron a juntar firmas para impulsar el juicio político de los ministros Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini, quienes fueron acusados de supuesto prevaricato y mal desempeño de sus funciones.

Para el senador abdista Silvio Ovelar, esta iniciativa no tendrá efecto porque falta el acompañamiento de los legisladores colorados de ambos movimientos.

“Ante la falta de posición de Colorado Añetete y Honor Colorado, es obvio que no habrá los números para que se den adelante. Hablamos de una instancia muy importante que se encarga de convocar, verificar y organizar una elección. Yo creo que no va a correr un juicio político. Uno necesita inexorablemente de los votos, un gran pacto político”, esgrimió.

En charla con la prensa, indicó que a su parecer hubo un error en el procedimiento al aceptar la renuncia de la intendenta de CDE, Sandra McLeod, y convocar a elecciones, pero remarcó que fue subsanado con la revisión y anulación de la medida que había adoptado el TSJE.

Ante los hechos acaecidos, resaltó que no vio que haya pronunciamiento de diputados referentes del abdismo. “Hago ejercicio deductivo, si los líderes de Añetete no se pronunciaron, donde es la cancha donde se iniciará, intuyo que no hay una directriz (de Mario Abdo) para llevar adelante el juicio”, puntualizó.

Según la periodista Mirian Soilán, Ovelar explicó que el plan no surgirá porque el ministro Alberto Ramírez Zambonini es pareja de su madre Ruth “Manón” Benítez.