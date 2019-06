“Lo que no se sabe realmente es que no tenemos prácticamente privilegios. Yo quiero saber a qué le llaman privilegios, porque nosotros no ganamos lo que la gente piensa que ganamos. No se de dónde sacan, nosotros ganamos 23 millones de guaraníes (no incluye los beneficios extra). No tengo por qué mentirte y puedo mandarte mi extracto”, declaró Bajac a la emisora 780 AM.

Remarcó que contrariamente a lo que se cree, ellos sí pagan las comidas que ingieren.

“Nosotros tenemos que pagar nuestra comida, a nosotros no nos pagan nada. Ni siquiera un cocido nos dan, ¿y cual es el privilegio del parlamentario?”, agregó.

Cuando se le apuntó sobre el seguro médico vip que gozan los legisladores (además de los cupos de combustibles, viáticos y gastos de representación y bonificaciones de acuerdo a cargos en el Parlamento) la senadora Bajac señaló que tampoco el tema del seguro es un privilegio.

“¿Que es un privilegio lo del seguro vip?, que ni siquiera incluye laboratorios por lo menos dignos de sus resultados”. remarcó.

Al final, la parlamentaria conminó a que se compare los sueldos que ganan los congresistas de otros países de la región, para enfatizar que no hay tal ingreso privilegiado. Y para graficar su argumento dijo que en tren de comparaciones, el sueldo mínimo que rige en el país es alto en comparación a lo percibido en América.

“Es el promedio (sueldo parlamentario) de remuneración más bajo de toda América, hacé tus comparativos y te vas a caer de espaldas. En cuanto al sueldo mínimo acá en Paraguay se gana sueldo mínimo alto”, concluyó.