El exprecandidato presidencial colorado Santiago Peña sostuvo que la convención de la ANR, realizada el sábado pasado, arrojó decisiones erradas al elevar a 10 años el periodo de afiliación para poder ser candidato. Consideró que esto conseguirá que los jóvenes se aparten de la nucleación política.

“Creo que es un retroceso del Partido Colorado, sobre una visión errada. Esto está influenciado por el actual oficialismo, muchos convencionales por querer agradar, están alejando a los jóvenes”, dijo Peña en comunicación con la 1080 AM.

El político mencionó que en los orígenes del Partido Colorado no figuraba la restricción de años de afiliación para ser candidato, y explicó que el requerimiento fue instalado recién contra Guillermo Caballero Vargas para que no se postule a presidente. “Lo que se hizo en el 2011 fue volver a las raíces del Partido Colorado. Lo que se hizo ahora es volver a algo que no estaba contemplado en el estatuto partidario”, sostuvo.

Consideró que el objetivo real es impedir su candidatura para las municipales del 2020 y las presidenciales del 2023. “Claramente el objetivo era que yo no sea opción ni en las municipales ni de autoridades de partido ni en las presidenciales del 2023, pero yo no estoy trabajando en ningún proyecto electoral, actualmente no soy candidato de nada”, dijo.

El expresidencialista reconoció que existe un movimiento en las redes sociales que se denomina Paraguay Primero Santi Peña 2023 y aclaró que es solo la muestra del sentimiento de la gente que se vio frustrada al no verse representada por los actuales dirigentes. “Si la vida me da la oportunidad de ser candidato, lo haré”, añadió dejando en claro que no tiene pensado postularse por fuera de la ANR.