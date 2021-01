El senador Sergio Godoy respondió con un versículo bíblico al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que este jueves, durante un acto oficial en Luque, confesó solo leer la Biblia antes de salir a trabajar y que no mira las noticias por “salud mental”.

Fuente: Diario La Nación.

Ante estas declaraciones, el legislador colorado aprovechó, a través de la red social Twitter, para recomendarle una lectura bíblica necesaria para su rol como mandatario. La misma solo tenía un mensaje especial en el que sólo demanda la necesidad de no robar.

“‘Y el príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolos de su posesión; dará heredad a sus hijos de su propia posesión, para que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión’. Ezequiel 46:18, más otras 2 decenas de versículos nos demandan: ‘No robar’”, expresa el tweet del senador Godoy.

De esta forma, le encaminó hacia el único punto que debe de ser enfocado por el gobierno, en el cual solo se encuentran fallas debido a las denuncias de corrupción y de mala administración que se dan a conocer desde su jefe de Gabinete que está a pasos de un voto censura del Congreso Nacional, así como el de su ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, sin olvidar el último nombramiento de Federico González al frente de Itaipú, a quien le sopesa la actitud que tomó ante el acta bilateral.

Mientras tanto, el presidente lo toma todo a la ligera ignorando las repercusiones que se dan en cada paso que toma. Durante un acto realizado en el barrio Mora Cué de Luque, dijo que seguirá trabajando a pesar de las críticas recibidas, y que tiene la conciencia tranquila.

ABDO Y SU SALUD MENTAL

“Vamos a seguir trabajando con el gran compromiso con la gran nación. No se preocupen por lo que escuchan. Yo hace rato ya no leo nada, por salud mental. Me levanto tranquilo, leo la Biblia a la mañana y salgo a trabajar por nuestro pueblo y con mucha esperanza en el futuro”, sostuvo.