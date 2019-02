El vicepresidente Hugo Velázquez confirmó que Ulises Quintana no será incluido por el movimiento Colorado Añetete en la encuesta de candidatos que se llevará a cabo en Ciudad del Este, de cara a las elecciones convocadas para elegir a un nuevo intendente.

Desde hace unos días se venía hablando sobre la posibilidad de que el diputado con permiso Ulises Quintana (ANR), procesado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal dentro del tráfico de drogas, se postule para la intendencia de Ciudad del Este.

Este rumor cobró mayor fuerza luego de que el propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, haya asegurado que Quintana no tenía ningún impedimento legal para presentarse como candidato en los próximos comicios en el este del país.

Finalmente ayer el abogado Álvaro Arias, representante legal del parlamentario colorado, confirmó de manera pública que su cliente decidió postularse para ser intendente de CDE, pese a su actualmente se encuentra recluido en la cárcel militar de Viñas Cué.

En entrevista con los medios de comunicación, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue consultado sobre este tema y señaló que están tratando de buscar “un candidato de consenso” entre todos los movimientos internos de la ANR.

Para Colorado Añetete “Ulises Quintana es el mejor candidato”, afirmó, aunque también admitió que actualmente él no puede candidatarse no por una cuestión legal, sino porque está sometido a un proceso penal que le mantiene privado de su libertad.

Respecto a la encuesta que impulsará Colorado Añetete en Ciudad del Este con el fin de elegir al candidato para las internas de la ANR, Velázquez confirmó que el nombre de Ulises Quintana no será incluido en la lista de postulantes, atendiendo a su situación procesal. “Sabemos el sentimiento de la gente, pero lastimosamente el movimiento le ve con el problema de no poder hacer campaña de manera presencial y, en el caso de que gane, no podemos adivinar cuál va a ser el destino de su proceso y cómo va a ejercer el cargo”, explicó.

En caso de que Quintana finalmente decida candidatarse de manera independiente y fuera del movimiento liderado por Mario Abdo Benítez, el vicepresidente de la República indicó que “eso es algo que él asumiría como una responsabilidad personal”.