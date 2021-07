En visita al programa Tempranísimo, canal Gen y radio Universo, el candidato colorado a intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, dijo que, tras superar las heridas de las internas, su campaña está avanzando muy bien y que ahora se abocará a dialogar con el electorado no colorado.

“Soy de la nueva sangre del Partido Colorado. La corrupción no es patrimonio personal y único del Partido Colorado, la clase política está desacredita, alejada de la realidad, hay corrupción en todos los partidos. La clase política debe volver a pisar tierra”, esgrimió.

Consultado sobre la alianza en parte de la oposición, aseguró que le tiene sin cuidado. “No me preocupé ni me ocupé al respecto, pero todas las alianzas son buenas si tienen un norte, pero las coyunturales o en contra de alguien o algo nunca trae buenos resultados para la ciudad”, dijo y ejemplificó que el exintendente opositor Mario Ferreiro dejó un estado municipal calamitoso. “Aliarte en contra de alguien no es bueno, pero las alianzas en base a un proyecto, objetivo, sí son buenos”, dijo.

Recordó que cuando reemplazó a Ferreiro, heredó una municipalidad con saldo rojo y que se puso en campaña para redireccionar los rubros, reorganizar el recurso humano, recortar gastos superfluos, reducir la tasa de morosidad al ganarse la confianza de la ciudadanía, mejorar los servicios, entre otras mejoras.

“Yo partí de menos cero. No hizo absolutamente nada (Mario Ferreiro) porque sus colaboradores no se iban para adelante ni para atrás, porque cada dirección se dio a diferentes partidos, entonces no le respondían al Intendente ni al Jefe de Gabinete. No había una cabeza que marcaba el rumbo. Cada director rendía cuentas a sus partidos políticos”, refirió.

Sobre su principal contrincante, dijo que “Eduardo (Nakayama) tiene lindo currículum, pero no sé qué experiencia tiene en administración pública”. En cambio él sí posee esa experiencia, según aseguró. “Yo conozco el municipio de punta a punta, conozco cuáles son las enfermedades y los remedios. Pedimos a la ciudadanía que nos dé la oportunidad de estar por lo menos un período”, agregó.

Por otro lado indicó que urge la ley de capitalidad, para que el Gobierno brinde apoyo a la Municipalidad de Asunción. También refirió que se necesita una política de Estado para impulsar otras mejoras en la capital, tal como el retiro de la maraña de cables por los postes.

Por último se comprometió a no ensuciar la ciudad con las tradicionales pegatinas o pintatas de su candidatura.