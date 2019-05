Horacio Cartes participó este domingo en un almuerzo en Ytororo Country Club, ubicado en Ypané, por el cumpleaños del dirigente colorado José Ocampos.

En la ocasión, el expresidente destacó la actuación del grupo denominado provida y aseguró que todos quieren oportunidad y no así la paridad democrática. Instó a seguir cuidando a los niños. “Les pido que estemos unidos, este partido es de todos. No nos quedemos en nuestras casas”, lanzó.

El exmandatario aseguró que durante su gestión se tuvo la primera fiscal general, ministra de hacienda y vicepresidenta, y remarcó que detrás de las propuestas del sector progresista vienen otros temas.

Por otra parte, señaló que actualmente no hay solo una desaceleración, sino que una contracción de la economía. "Esto nos anuncia que se viene lo peor. Yo quiero darle buenas noticias, pero no estamos en Disney World, por populismo les dicen a las cooperativas que no paguen impuestos y dejan de recaudar 60 millones de dólares”, mencionó.

HC también aseguró que pese a no estar en ningún cargo público, seguirá apostando por el país, otorgando becas nacionales e internacionales.

Por último, el también dirigente liberteño expresó sus felicitaciones al club Olimpia.