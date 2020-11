En conversación con Monumental, la diputada Kattya González, sostuvo que el objetivo de la oposición de cara al 2023, debe ser armar un proyecto alternativo puede llegar a funcionar y lograr que los jóvenes se involucren más, desde el ámbito electoral.

Al respecto de las fuerzas opositoras, indicó que hoy cuesta mucho generar un proyecto con el PLRA, ya que todavía están con un “proceso abierto”. Dependerá si eligen optar por una alianza o concertación.

Sobre la situación del PLRA, indicó que si Efraín Alegre se cierra en que él es el único candidato, van a seguir perdiendo.

“Efraín no es un presidente convocante, dialogante, que tenga ideas. Él no dialoga con sus diputados. Hoy es un presidente egoísta que cree que es la última esencia de la política. Nosotros entendemos que la era de Efraín terminó y la era de los políticos que creen que son la única opción y no se abren a la propuesta. Van a fracasar en el 2023”, subrayó la diputada.

Por otra parte, destacó que actualmente los pequeños partidos con representación parlamentaria están en “sintonía aliancistas”. Sin embargo, dijo que el Frente Guasu debe entender que ya no representan una fuerza presidencial. “Ya terminó la era Lugo y ellos tienen que ubicarse en el ámbito legislativo y sumar”, enfatizó.

Asimismo, recordó sus diferencias con el exsenador Paraguayo Cubas, principalmente por las declaraciones del mismo. “Él se declara anárquico, a favor de la dictadura. Él quiere fusilar a gente en la plaza pública. Quiere retroceder no solamente en derechos humanos, sino también en democracia. Es difícil construir con una persona bipolar y que quiere destruir la democracia”, precisó.