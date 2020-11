El diputado cartista Walter Harms citó que existen desajustes en el manejo del Estado, como el aval dado al juramento de senadores mau, el reciente desplante de la ministra de la Niñez a los parlamentarios y la gota que colmó el vaso: la aprobación discrecional del pedido de los campesinos.

"El rumbo del Gobierno hoy claramente está marcado por las intenciones de los partidos de izquierda. Evidentemente no hay una línea coincidente con nosotros en muchos casos. Hay otras prioridades y otras maneras de apoyar a un sector, pero no de esta manera irresponsable (aprobación de los US$ 25 millones). Creo que hay una alianza o acuerdo con estos senadores que le permitieron al presidente conseguir sus objetivos y entonces hay promesas o favores de campaña que se están pagando, pero creo que no es la manera de trabajar”, arremetió.

Sobre qué pasará de ahora en más, Harms refirió que la bancada de Honor Colorado es consciente de que debe sostener al Gobierno, porque si no fuese por su acompañamiento sin condicionamientos, el país hoy hubiese sido una anarquía, a su parecer, ya que el Gobierno no tiene un liderazgo y una línea de acción. “Las ideas son cambiantes o no se cumplen los acuerdos, se sostienen posiciones más allá de los razonables. Esto hace que nos planteemos por qué tanta ‘fidelidad’ hacia una gestión que nosotros no estamos de acuerdo. Cuando se sale de la doctrina del partido político hace que dudemos el acompañamiento”, advirtió el congresista.

Durante un evento social, el expresidente de la República Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, cuestionó la entrega de presupuesto sin control para los campesinos y que todo lo que se vio lo hicieron los “sicarios del presupuesto en la Cámara Alta”. El exmandatario calificó de un robo al Paraguay tras el voto para la entrega de US$ 25 millones a los campesinos.