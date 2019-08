Mientras el presidente Mario Abdo Benítez dice que falta estabilizar la situación actual, su ministro Juan Ernesto Villamayor alega que “la nave no va al juicio político”, sino que incluso “ya está en puerto”.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, manifestó a la radio Universo 970 AM que está controlada la crisis política. “Yo creo que la nave está en puerto a esta altura, esta nave no va al juicio político, está yendo a otra parte; de hecho creo que fue un tema que no debía haber empezado, casi una tormenta entorno a un elemento (pacto secreto con Brasil) que se podía discutir y si hay algo que investigar, para eso está la Fiscalía”, indicó.

La autoridad nacional sostuvo que no se puede impulsar un juicio político contra el Poder Ejecutivo en cada desacuerdo que se tenga respecto a sus decisiones. “A nadie le conviene el síndrome de la inestabilidad”, acotó.

El Ministro defendió que se dieron los cambios en Itaipú Binacional y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pero evitó mencionar los que deben darse en los ministerios con baja ejecución presupuestaria. Solo pidió no mezclar los tantos, al asegurar que tras tratar el juicio político, evaluarán los trabajos en los ministerios.