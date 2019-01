La iniciativa de Darío Filártiga de convocar a reunión de la Comi­sión Ejecutiva de la Junta de Gobierno para producir un comunicado de apoyo a la iniciativa del Gobierno de romper relaciones diplomá­ticas con Venezuela causó sorpresa y disgusto en la dirigencia del movimiento Honor Colorado.

El diario La Nación publica que el vicepresidente primero de la Asociación Nacional Repu­blicana (ANR), Darío Filártiga, convocó ayer a una reunión de la Comisión Ejecutiva del par­tido para pronunciarse sobre la asunción de Nicolás Maduro y la ruptura de las relaciones diplomáticas de Paraguay con Venezuela, sesión que se rea­lizó a pesar de no contar con el quórum necesario. En este encuentro, también estuvo presente el ministro de Relaciones Exte­riores, Luis Alberto Castiglioni.

Al respecto, el senador Javier Zacarías Irún, vocero de Honor Colorado, indicó hoy en charla con la 970 AM que el presidente Pedro Alliana está con problemas de salud y se encuentra en el exterior del país, por lo que se debe esperar que vuelva para tratar temas que no son urgentes. “No es de buen gusto que durante su ausencia y durante un receso normal tratemos temas que no requieren urgencia para el partido político”, acotó.

El legislador señaló que se debe apoyar a aquellos venezolanos que están luchando fuertemente contra la dictadura. “No estemos en contra de lo que hizo el Gobierno, acompañamos la decisión, porque repudiamos enérgicamente el gobierno ilegítimo de Maduro porque es un dictador, pero tenemos que acompañar a la Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo”, dijo.

Así también, respecto a la reunión en la ANR, manifestó que sorprendió la presencia de Luis Castiglioni en la sede partidaria porque hace años que “no aparece por la Junta del Gobierno”.

Por último dejó en claro que no hay una postura aún del Partido Colorado sobre el rompimiento de relaciones entre Paraguay y Venezuela porque durante la reunión no se consiguió el cuorum necesario.

Otro que manifestó su sorpresa fue el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez, quien también en conversación con la misma emisora dijo que el pronunciamiento de la Junta de Gobierno está fuera de lugar porque los miembros están en receso y Alliana está con problemas de salud.

“Fue una falta de respeto al partido mismo”, subrayó.

Coincidió además con Zacarías que Paraguay se desentiende de la crisis venezolana al romper las relaciones diplomáticas, siendo que sería más útil que se solidarice con aquellos que están luchando para conseguir una democracia.