Miguel Fulgencio 'Kencho' Rodríguez, quien jurará como senador en reemplazo del nuevamente suspendido Paraguayo Cubas, afirmó que no es caficho del expresidente y actual legislador Fernando Lugo.

En charla con la 970 AM, detalló que fue convocado a presentarse mañana en el Congreso para prestar juramento, en reemplazo de Paraguayo Cubas, quien fue suspendido por 60 días junto con el colorado Enrique Riera.

“Yo no soy caficho de Lugo, no le consigo mujeres, no soy proxeneta (tal como dice Paraguayo Cubas). Payo es desbocado, guaso, pero es un senador electo y hay que respetarlo”, lanzó respecto a las críticas que recibió del congresista sancionado.

‘Kencho’, quien fue director de Yacyretá y es amigo de Lugo, instó a Cubas a denunciarlo si tiene pruebas de que robó 6 millones de dólares de la EBY y de que mató a su esposa.