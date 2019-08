En charla con la radio Universo 970 AM, el congresista Ovelar manifestó que este lunes los diputados de ambas bancadas coloradas se reunirán en Mburuvicha Róga con el presidente Mario Abdo.

Señaló que no se descarta que los senadores de Añetete se reúnan posteriormente con Horacio Cartes, luego del fructífero encuentro que este tuvo con los congresistas de la Cámara Baja. Esta reunión, según palabras del político, generó mayor tranquilidad y en el país se siente que hay un ambiente de calma.

El entrevistado celebró que ambas bancadas sepultaron la idea del juicio político y que ahora se debe volver a gobernar y poner en marcha los proyectos del Poder Ejecutivo.

Sobre el caso de Rodolfo Friedmann, dijo que no considera que esté condicionada su salida del Congreso, atendiendo que el propio Horacio Cartes no hizo mención alguna a su banca o quién debería estar allí. No obstante, reconoció que es de interés de los senadores de Honor Colorado que el guaireño deje su curul. “Nosotros estamos evaluando todas las alternativas, de manera serena, para no cometer errores”, acotó.

Silvio Ovelar alegó que la decisión de renunciar es muy personal, pero que en política se suele acostumbrar a actuar dependiendo a la coyuntura del momento. “Sé que él (por Friedmann) es un hombre jugado dentro del movimiento y como no se planteó de manera formal, sería ilógico que le dijéramos (que renuncie)”, añadió.

Por su parte, la senadora independiente Lilian Samaniego aseguró que Friedmann está dispuesto a dar un paso al costado si ello ayudará a mejorar la relación entre los colorados.