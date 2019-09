El sector cartista no percibe aún la ansiada unidad dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), nucleación política que mañana miércoles festejará su aniversario número 132.

El diputado Walter Harms (Honor Colorado) manifestó que no percibe todavía la unidad colorada. Si bien el proceso inició, al parecer quedó estancado, al tomar en cuenta que el político mencionó que siguen esperando los avances y las señales de parte del oficialismo.

El legislador indicó que es necesario cambiar la postura de confrontación y de crisis. “Estamos bastante lejos de decir que hay unidad en el partido. No veo un ambiente de armonía y unidad dentro del partido. Percibo desde Añetete un cierto, no sé si rencor u odio, pero no hay tolerancia”, lanzó.

A su vez, el diputado Derlis Maidana, también del sector cartista, dijo que el proceso de unidad colorada sufre algunos retrocesos. Resaltó que existen dirigentes de Añetete, como el senador oficialista Rodolfo Friedman, que siguen lanzando críticas hacia el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.