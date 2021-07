Los 3 congresistas estaban acusados por uso indebido de influencias y violación de régimen de inhabilidades en diferentes casos. Al respecto, el parlamentario Antonio Barrios expresó que hoy fue un día nefasto para el Senado paraguayo.

“Yo estuve en la franja de oposición a la posibilidad de que Cachito Salomón sea electo como presidente del Senado, primero postulando al senador Calé Galaverna para que él sea un posible candidato, segundo trabajando muy fuertemente por la candidatura de Arnaldo Franco porque sabíamos que esto se vendría, más deterioro, ya que hay una negociación, el cual fue el primero”.

“El presidente está perfectamente en conocimiento de lo que ocurre en la cámara”

Barrios agregó que las negociaciones entre el bloque que llevó a la presidencia del Congreso Nacional a Salomón seguirán con la distribución de importantes cargos en varias instituciones como, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y las comisiones asesoras del estamento, instancias que aún no pueden sesionar para emitir dictámenes en torno a los proyectos de ley por la falta de titulares.

“Nos vamos a sorprender mucho más de lo que viene, ya que existe una mayoría de 23 desde el nombramiento de Cachito Salomón. Marito no solo lo sabe (sobre el blanqueamiento a los senadores), sino que puso al candidato, Beto Ovelar había dicho que lo votó porque le pidió el presidente. Calé me dijo que no sería posible (su candidatura), porque no vamos a conseguir el apoyo del presidente. Él le dio en el ojo, nunca fue del agrado del presidente su candidatura. Abdo Benítez está perfectamente en conocimiento de lo que ocurre en la cámara”, sentenció.

“Él está bastante cómodo gobernando con la oposición”

Por otra parte, el parlamentario afirmó que el mandatario se siente muy cómodo gobernando con el sector de la oposición manteniendo de esa manera un doble discurso, afirmando incluso que los cuestionamientos hacia su gobierno podrían ser solo una estrategia para despistar.

“No sé qué pasa por el pensamiento del presidente, pero también se ve que él está bastante cómodo gobernando con la oposición, tenemos ministros que no son colorados y lo decimos a cada momento, están Fernández, Arregui, Giuzzio, Acevedo, hay sobrantes motivos para pensar que él se siente muy cómodo con la oposición. Conste que el sector opositor es el que más le destroza en el Congreso respecto a su gobierno, pero a lo mejor eso puede ser una estrategia porque en los momentos decisivos está con la oposición”, sentenció.

Barrios ventiló el incumplimiento de la palabra de Abdo Benítez

Barrios ventiló también que el mandatario incumplió su palabra para respaldar a los candidatos mediante el movimiento Concordia Colorada, recordando a la vez que fue una propuesta del propio Abdo Benítez tras presentar al exintendente de la ciudad de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, al exjefe de Estado Horacio Cartes como un potable aspirante a la intendencia.

“La famosa candidatura de Nenecho Rodríguez nace de parte del presidente, que conversa con el expresidente Cartes sobre la posibilidad de tener candidatos de consenso. Ellos llegan a un acuerdo y Nenecho fue presentado a Cartes como un candidato potable a la intendencia. Llegamos a un acuerdo, se formó la famosa Concordia Colorada y cuál fue la sorpresa que meses después Marito tiene otro candidato, que fue Dani Centurión, que es de su riñón, que formaba parte de su gabinete y lo lanza, así como otros más en toda la república. Entonces quedó Concordia con José Alderete y Cartes apoyando a los colorados que en principio tuvimos que apoyar todos los colorados”, afirmó.

“Vamos a perder una cantidad de intendencias si no existe unidad sincera”

Respecto a las próximas elecciones municipales previstas para el 10 de octubre, el legislador sostuvo que se encuentran en riesgo varias intendencias ante la falta de compromiso por parte del oficialismo colorado indicando que tiene dudas sobre un respaldo sincero.

“Estamos ante las elecciones de intendentes y entiendo que si seguimos jugando de esa forma vamos a perder una cantidad de intendencias si no existe una unidad sincera, que ya cuesta creer que eso pueda ocurrir de parte de los que fungen de Añetete o adeptos de Mario Abdo Benítez, para que se pueda trabajar y conseguir la mayor cantidad de escaños posibles en la intendencia. Yo tengo mis dudas que ellos jueguen el partido y que lo hagan bien, que chuten la pelota del mismo lado, yo tengo dudas”, sentenció.

“Hugo Velázquez lo hace abiertamente violando todo”

El parlamentario cuestionó también la abierta campaña del vicepresidente Hugo Velázquez con miras a las elecciones presidenciales del 2023. Al respecto, indicó que las aspiraciones del segundo del Poder Ejecutivo podrían ser la continuación del gobierno de Abdo Benítez.

“Me extrañó muchísimo el vicepresidente de la República en una entrevista sobre su proyecto de gobierno y él respondió que escuchará a la gente, pero él tiene 3 años de ocupar el poder al lado del presidente y recién escuchará a la gente, no sé entonces qué escuchó en estos años. Está en una campaña para ser presidente de la República y lo hace abiertamente, violando todo. Esto es algo acordado entre ellos (Abdo y Velázquez), a lo mejor la continuación de su gobierno sería él en el futuro, a lo mejor coloca sobre Velázquez todas sus fichas, no sabemos cómo va a terminar esta película”, comentó.