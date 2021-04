Dentro del Partido Colado se enfrentará en las próximas internas partidarias del 20 de junio con Daniel Centurión, el bendecido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y contra el actual senador Martín Arévalo, quien va por el movimiento Fuerza Auténtica Colorada.

Rodríguez se lanzó a la arena electoral por su propio movimiento Orden Republicano, apoyado por el movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes. En esta entrevista exclusiva para “Mano a mano” de La Nación, Óscar Rodríguez habla de sus propuestas y las expectativas de lo que serán las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 10 de octubre de este año.

–Bueno, la ley dice que el periodo de un intendente dura 5 años, pero ya se han dado coyunturas en las que hubo que ajustar los periodos, como fue el caso de la intendenta Evanhy, cuyo periodo duró del 2006 al 2010. Creo que la coyuntura exige decisiones extraordinarias como estas y, bueno, la ley es la ley y hay que acatar.

–No solo confío en el TSJE y su capacidad de desarrollar y ejecutar buenos protocolos sanitarios, sino que confío en la ciudadanía. Creo que es vital que los electores también pongan de su parte. Esta es una situación que nos afecta a todos y, por lo tanto, soy un convencido de que todos juntos debemos aportar nuestro granito de arena para precautelar la vida de todos.

–Con la ayuda de la tecnología. Sin embargo, creo que la mejor campaña que puedo hacer es seguir sosteniendo lo que iniciamos el 20 de diciembre del 2019, demostrar gestión, trabajo y voluntad. La gente ya no cree en las palabras, sino en los hechos y nosotros no decimos lo que vamos a hacer, nosotros ya lo hicimos y seguimos por ese camino. Entonces creo que la mejor campaña que podemos hacer es una buena gestión.

–Por lo que mencioné recién, por el trabajo que venimos haciendo, porque la gente ve que sí se pueden hacer bien las cosas y la ciudadanía entiende que estamos haciendo un tremendo esfuerzo por mantener la municipalidad con un ritmo de trabajo que resiente muy poco la pandemia, y eso es debido al compromiso. Sin embargo, creo que si nos ponemos a pensar que tenemos ventaja, no trabajaríamos del mismo modo. Es por eso que no nos fijamos en los números como un respaldo, sino como un compromiso.

–Terminadas las internas no solo se va a dar el abrazo con los correligionarios, sino con todos los asuncenos. Si bien todos reconocemos la fuerza y la vitalidad del partido más grande del país, el intendente gobierna para todos los asuncenos y es la confianza de todos ellos la que tengo que reafirmar, no solo la de mis correligionarios de quienes espero y estoy convencido tendré el apoyo desde el 21 de junio.

–Porque hubo gente que conspiró, hubo personas que antepusieron sus intereses personales y sucumbieron ante la tentación de la mezquindad política. Sencillamente por eso. Es gente a la que le cuesta asumir que sí se pueden hacer bien las cosas y que nuestra gestión les molesta.

–Si me preguntás un sueño, es dejar la mayor infraestructura posible en cuanto a desagües pluviales. Ninguna idea, proyecto o plan es viable si no se trabaja desde abajo. Hoy cualquier inversión que uno haga por arreglar las calles es tirar la plata del contribuyente porque se necesitan hacer trabajos a largo plazo y soluciones integrales. Lo que estamos haciendo con Molas López, por ejemplo, que ya está en marcha el proceso licitatorio para hacer una reparación integral, eso me gustaría replicar en muchas zonas de la ciudad. Seguimos haciendo reparaciones viales y recapados, pero es al efecto de hacer las calles transitables. Pero definitivamente mi bandera será la infraestructura que no se ve, pero que se siente. Una Asunción sin raudales es mi obsesión.

–Justamente es lo que te decía, nosotros entendimos que si no realizamos grandes inversiones y proyectos a largo plazo, todo será inútil, es por eso que estamos trabajando en soluciones integrales, sin descuidar los arreglos temporales, pero que hacen al día a día de una ciudad.

–Bueno, si bien entendemos que la cuestión sanitaria es una responsabilidad del Gobierno, no podemos hacer oídos sordos a la cuestión social. Es por eso que fuimos los primeros en salir a las calles a apoyar a la gente. Hicimos incansables campañas de concienciación, desinfectamos todos los lugares públicos, hemos donado equipamientos a hospitales, realizamos cientos de ollas populares, hemos trabajado en albergues con muchas instituciones como, por ejemplo, con mi querido club Olimpia por citar una, hemos donado y canalizado muchas donaciones de medicamentos y en poco tiempo puede que tengan el mayor aporte que pueda dar nuestra administración.

–El populismo es utilizar al pueblo o el nombre del pueblo para confrontar a un sector con otro, no creo que ningún intendente paraguayo tenga estas intenciones, creo en la buena fe de la gente. Decirte si iniciamos gestiones o no o hablar de algo creo es fomentar la esperanza de la gente y es una ilusión con la que no se puede jugar. Cuando tenga buenas noticias, las daré. Mientras, seguiremos trabajando.

–En primer lugar, ¿qué opina del planteamiento que se dio de postergar las elecciones municipales nuevamente?

–Bueno, es un tema que por suerte ya pasó al archivo, dado que el propio promotor de ese proyecto de ley lo ha retirado. Nosotros desde el inicio de los rumores de ese planteamiento hemos dejado sentada claramente nuestra postura de realizar las elecciones.



Oscar Rodríguez. Foto: Gentileza.

–Algunos sectores de la ANR como Honor Colorado sostienen que prolongar o acortar el periodo de administración del próximo intendente municipal no corresponde. Personalmente, ¿qué opina al respecto?

–¿Confía en que la Justicia Electoral podrá desarrollar sin inconvenientes, en cuanto a los protocolos sanitarios, los comicios locales?

–En cuanto a su campaña, ¿cómo llevará adelante las reuniones políticas para evitar las aglomeraciones?

–Con relación a su campaña electoral, ¿cree estar llevando ventaja sobre otros candidatos?, ¿por qué?



Oscar Rodríguez. Foto: Gentileza –Terminadas las internas, ¿se dará nuevamente el abrazo republicano con los demás sectores y movimientos del Partido Colorado?

–En un principio se habló mucho de que se presentaría su candidatura con el apoyo del presidente Mario Abdo Benítez y líder del movimiento Colorado Añetete, en otro momento también se habló de que sería el candidato por Concordia Colorada. ¿Por qué no se dio ese acuerdo?

–¿Cuáles son sus proyectos de seguir en la administración municipal?

–Las obras de infraestructura quedaron por mucho tiempo como una deuda pendiente para los asuncenos, en especial el estado de las calles. ¿Cómo avanza su administración en cuanto a obras? En materia de salud, ¿cómo la Municipalidad de Asunción está apoyando al Ministerio de Salud o canaliza esta crisis sanitaria?

–Con respecto a las gestiones que habían anunciado otros municipios para la adquisición de vacunas, ¿piensa hacer lo mismo o considera una acción populista?