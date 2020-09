El exsenador Paraguayo Cubas confirmó que volverá a presentar su candidatura en las próximas elecciones, pero esta vez no para el Congreso, sino para la Presidencia de la República. Desde ahora busca dupla.

Las municipales del año próximo no figuran en los planes del abogado Paraguayo Cubas, pero sí los comicios generales del 2023.

A diferencia de las elecciones anteriores en donde obtuvo por lejos los votos para ser senador, cargo del cual lo expulsaron rápidamente por sus exabruptos, esta vez apunta al Poder Ejecutivo.

“Para más arriba que el Congreso, porque el Congreso es muy aburrido, a serviha me voy a candidatar”, respondió Cubas en entrevista con la 730 AM y aclaró que el nombre de mandatario no es el que corresponde para un presidente cuya función es servir al pueblo.

Consideró que Mburuvicha Róga debería ser un parque para el esparcimiento y disfrute de la gente, en lugar de un lugar privado para reuniones políticas.

Paraguayo Cubas fue electo senador por Cruzada Nacional en los comicios pasados, sin embargo, tras dos suspensiones y peleas con sus colegas, finalmente terminaron despojándolo de su investidura.