El ministro Juan Ernesto Villamayor indicó que, si le diesen a elegir dónde se sentiría más cómodo, optaría por algún cargo en el Palacio de Gobierno y remarcó que no hace campaña a costa del Gobierno.

“Supongo que hubiera estado en Palacio, con el presidente. Yo no tenía ninguna aspiración de cartera. Él me ofreció el del Interior y me explicó sus razones. Uno cumple las funciones que enmarca el líder, no para satisfacción personal”, dijo a la 970 AM.

Sobre su posible interpelación, señaló que no tiene inconvenientes en dejar el cargo si toda la clase política considera que eso será lo mejor para el Gobierno actual.

MEDIDA DE TAXISTAS

En otro momento indicó que los taxistas empezaron a movilizarse desde los diferentes puntos de concentración hacia la Municipalidad de Asunción. “Sabemos que habrá molestia, no podemos evitar eso porque hay un derecho legítimo para manifestarse y también para circular, por lo que un derecho afectará al otro”, comentó.

Señaló que el tránsito se enmarca en un aspecto comunitario-municipal, por lo que no comparte el proyecto de Ley planteado en el Congreso para regular Uber y Muv.

“Todos quieren levantar la mano para destrabar la crisis. Todo el mundo tiene la manguera del bombero en la mano, sin pensar de dónde viene el carro del bombero”, esgrimió.

CASO ARROM, MARTÍ Y COLMÁN

Por otra parte se refirió a la decisión del ministro de Justicia, Sergio Moro, quien cesó definitivamente el estatus de refugiados para Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.

“La representación brasileña calificó de terroristas a Arrom, Martí y Colmán. El Gobierno brasileño está haciendo todo el esfuerzo para sacar a los prófugos de nuestra Justicia y ponerlos a disposición del Paraguay. Nosotros confiamos plenamente en el Gobierno de Brasil. A hoy se han hecho muy bien las cosas”, esgrimió.