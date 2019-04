En conversación con la radio 650 AM, el legislador Tomás Bittar aseguró que proviene de una familia trabajadora y que no tiene por qué exponerse al actual circo mediático. “Me podrí de estar defendiendo esto, me golpean por esto y por lo otro, que se vayan al carajo, yo no me fijo mi salario o mi viático”, dijo.

El político no supo justificar su remuneración mensual de 32 millones de guaraníes y reconoció que existen muchas necesidades en Paraguay.

Bittar indicó que para él es un retroceso eliminar la elección directa para el bloque regional y que no comparte la idea de que esto conllevará a un ahorro para el Estado, siendo que tan solo en Aduanas “están robando 4 a 5 millones de dólares por día”.

En otro momento cuestionó que el Congreso Nacional es un bochorno y el reflejo de “un país bananero de cuarta”. Trató de tilinga a la diputada Kattya González, quien había propuesto suprimir el Parlasur, y dijo que le cansa la “payasería de la gente”.

La decisión de suspender elecciones del Parlasur la tomaron los presidentes de los países integrantes del Mercosur. Sin embargo, falta el aval de los respectivos Congresos.