El senador Juan Carlos Galaverna señaló en ese sentido que existe una realidad problemática del factor económico, pero que a su juicio aún no se llegó al límite de la recesión.

“Estamos de acuerdo, se deben acelerar las respuestas. No estamos en nuestro mejor momento, pero lejos estamos de una recesión y de una crisis. No quiero maquillar la realidad, no hay plata en el bolsillo, tenemos que mejorar con obras públicas”, expresó Calé a la radio Universo 970 AM.

El parlamentario republicano sostuvo que una de las soluciones que se esgrime en torno a este panorama problemático, es la inyección de recursos para construir grandes obras.

“Una solución es la inversión y ejecución de obras”, subrayó al tiempo de enfatizar que ello debe hacer de forma acelerada.

Cuando le inquirieron sobre el papel que juegan en este universo problemático de la economía, Calé. subrayó su idea de que no se puede esperar que ese sector saque al país del bajón económico.