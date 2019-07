“Hoy por hoy no vamos a acompañar ningún juicio político, ni del presidente Mario Abdo ni del vicepresidente Hugo Velázquez. No hay tibiesa en eso, pedimos que se investigue primero para tomar una decisión, para que esta no sea una acelerada o apurada”, indicó Pedro Alliana.

En charla con los medios de prensa, el legislador cartista sostuvo que primeramente se debe investigar la implicancia de Velázquez en el trama de negociación del pacto secreto con Brasil. Adelantó que lo invitarían el lunes a la Mesa Directiva de la Cámara Baja para que dé a conocer su versión, aunque no descartó una sesión extraordinaria para escucharlo.

“Este es el momento en que el presidente tiene que salir a dar la cara, pedir disculpas, reconocer su error y mirar para adelante. Queremos que le vaya al gobierno, que no le crea más a la gente que le llena el oído contra los correligionarios”, dijo además.