Los integrantes del Partido Patria Querida alegaron que si bien el gobierno de Mario Abdo Benítez es deficiente, no acompañarán su juicio político. Sin embargo, sí apoyan el enjuiciamiento del vicepresidente Hugo Velázquez.

"Consideramos que no es el momento de acompañar el juicio político al presidente (Mario Abdo), porque no se tienen los elementos contundentes. Sin embargo, consideramos que el Gobierno de Mario Abdo es totalmente deficiente”, indicó del diputado Sebastián Villarejo en conversación con la R800 AM.

El político de Patria Querida alegó que la destitución del Poder Ejecutivo someterá al país a una crisis que tendrá sus efectos en diferentes ámbitos. “Hay que ver la repercusión económica que tendrá la transición del gobierno. No consideramos que lo que se viene será mejor o peor. Hay que tener cuidado y prudencia”, agregó.

En cambio, sostuvo que sí están acompañando desde su sector el enjuiciamiento del vicepresidente Hugo Velázquez, quien se vio salpicado en el negociado del pacto secreto con el Brasil para la concesión de energía de Itaipú Binacional.

A su vez, el senador Stephan Rasmussen, también del PQ, tuiteó que no apoya el enjuiciamiento del mandatario, al calificar que es un mero revanchismo. “No vamos a acompañar un juicio político al Presidente de la República sin pruebas contundentes por simple revanchismo político”, lanzó.

La hora de la República



No vamos a acompañar un juicio político al Presidente de la República sin pruebas contundentes por simple revanchismo político https://t.co/2fWtR3XBY7 — Stephan Rasmussen (@srasmusseng) August 1, 2019









Mientras que el senador Fidel Zavala (PQ) coincidió en tirotear contra Hugo Velázquez, haciendo uso su cuenta de Twitter. “Debe irse ya. Todavía pueden saltar muchas cosas. Sigamos investigando y tengamos la fortaleza de llevar adelante este proceso de forma seria. No nos intimidarán los populistas ni los oportunistas. Tampoco me temblará la mano para hacer lo correcto”, mencionó. No hizo mención alguna al presidente Abdo.

Hugo Velázquez debe irse ya. Todavía pueden saltar muchas cosas. Sigamos investigando y tengamos la fortaleza de llevar adelante este proceso de forma seria. No nos intimidarán los populistas ni los oportunistas. Tampoco me temblará la mano para hacer lo correcto. pic.twitter.com/vrssLJYC7q — Fidel Zavala (@fidelzavala2018) August 1, 2019

HAY VOTOS EN DIPUTADOS, EN SENADO SE SIGUE NEGOCIANDO

La sesión extraordinaria en Cámara de Diputados sería en el transcurso de la tarde y en caso de prosperar, extraoficialmente se maneja la posibilidad de que el Senado sesione el sábado.

De los 80 diputados que componen la Cámara Baja, se requieren de 53 votos para impulsar el juicio político. Se maneja que ya existen los votos necesarios. En esta instancia se debe elaborar el libelo acusatorio, remitirlo a la Cámara de Senadores para que esta disponga por mayoría absoluta de sus miembros (30) la destitución.

La Constitución Nacional establece que al presidente de la República lo reemplazará el vicepresidente y a falta de este, el titular del Senado, luego el de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, según la línea de sucesión.