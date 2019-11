“NI SE LES OCURRA: Si presentan la pérdida de investidura de Payo Cubas quilombo vamos a armar. Arderá Troya. Puedo no coincidir en muchas cosas con él pero no me prestare a ninguna injusticia. El puede tener errores y de repente la pifia pero no es ningún bandido delincuente”, tuiteó Salyn Buzarquis.

NI SE LES OCURRA: Si presentan la pérdida de investidura de @PayoPY kilombo vamos a armar. Arderá Troya. Puedo no coincidir en muchas cosas con el pero no me prestare a ninguna injusticia. El puede tener errores y de repente la pifia pero no es ningún bandido delincuente. pic.twitter.com/t0BICPjih6 — Salyn Buzarquis (@SalynBuzarquis) November 27, 2019

El senador de Patria Querida, Fidel Zavala, anunció este jueves que están analizando en su sector la posibilidad de solicitar la pérdida de investidura de su colega Paraguayo Cubas, porque nuevamente está comiendo abusos amparándose en su fuero como congresista.

El nuevo incidente de Payo fue haber golpeado a agentes de la Policía y destruido una sede policial en Minga Porã, Alto Paraná. El político alegó que los uniformados liberaron camiones cargados con rollotráfico. Sin embargo, la presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA), Cristina Goralewski, manifestó que la carga denunciada por el senador Cubas no proviene del tráfico de rollos, sino de un plan de manejo forestal sostenible.

Semanas atrás, Paraguayo Cubas estuvo liderando una invasión de una propiedad en el distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú. El legislador liberal Buzarquis también lo estuvo acompañando.