Julio Ullón acusó al senador Martín Arévalo de ser el responsable de su salida de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la República. Dijo que el parlamentario realizó una campaña difamatoria en su contra para apartarlo del Gobierno.

“La persona que más difundió una campaña de difamación y calumnia es el senador Martín Arévalo, quien tiene intenciones de candidatarse a intendente. Ustedes han visto cómo esta persona me difamado”, expresó Ullón.

Al respecto, el senador Martín Arévalo respondió diciendo que él va de frente y que si algo no le parece bien, no tiene problemas en decirlo. “Si realmente el presidente lo destituyó por lo que yo denunciaba, me parece espectacular”, expresó en comunicación con la 1020 AM.

“Se dedicaba a cualquier otra cosa, menos a cuidarle la espalda al presidente en las cuestiones administrativas. También, había muchos empresarios que denunciaban que él hacía tráfico de influencias”, agregó Arévalo.

Expresó además que Ullón debe aclarar todas las denuncias que pesan en su contra, ya que muchos empresarios hicieron llegar sus inquietudes hacia supuestas actuaciones irregulares. “Es categórico que es un peajero y muchos de mis compañeros lo saben. Todo se sabe, acá en Paraguay nada se oculta”, arremetió Arévalo.

Asimismo, dijo que darle otro cargo sería un premio. “Si yo soy el presidente, lo dejo afuera”, finalizó.