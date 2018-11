Cubas protagonizó este martes otro hecho buscando llamar la atención de los medios de comunicación. Asistió a la reunión de la comisión especial de Reforma Constitucional y, al darse cuenta que los demás legisladores estaban ausentes, se acostó en la mesa y empezó tomarse selfies con su teléfono celular.

Ya abordado por los medios, declaró que ya había renunciado a la comisión pero que la secretaria se comunicó con él y le manifestó que todas las bancadas debían estar representadas en la cita.

“Ya les dije que no quiero saber nada del proceso electoral en un país donde la democracia no funciona. Donde las urnas no sirven para un carajo y dale que te obligan. Si esto no es dictadura en plena democracia ¿qué lo que es?”, remarcó Cubas.

Posteriormente, dijo que “las urnas no sirven para un carajo” y que le llaman para modificar un Código Electoral que “no va a servir nomas luego después”.

Cortó abruptamente el hilo y mencionó que a la senadora “que le corta la lengua cada hélice que tiene un helicóptero”, refiriéndose a Desirée Masi (PDP), está enojada con él y que lo fustiga por estar en contra de su partido. Repitió que “Desirée Masi se pasó robando con su marido ‘Filicóptero’ (Rafael Filizzola)” y que “por eso se enoja”.

Mencionó que presentó notas de renuncia a la comisión y que recibió la respuesta de que no se podía renunciar ya que cada bancada tiene que tener un representante. “Las elecciones no sirven para un carajo”, castigó después.

“Formé parte de las elecciones accidentalmente. Ahora estoy en el estómago de mi enemigo. Esto (el Estado) hay que reducir a cenizas. El Poder Legislativo el Poder Judicial… Estoy feliz de estar creando un ACV a este sistema. Ustedes (periodistas) están siendo explotados por sus patrones”, sostuvo.

Sobre su participación en al Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que sí es miembro y que asiste todos los miércoles. Continuó diciendo que se iba a tratar su desafuero otra vez y que luego de que se haya pospuesto la visita del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens, para tratar una ampliación presupuestaria dijo: “métanse al ministro Wiens en el culo”.

“Me empecé a pelear con los perros ahí. Después ya vienen los sindicatos del sector público y les dije: dejen de joder funcionarios públicos. Ustedes ganan 5 a 6 millones como promedio ¿y ustedes periodistas ganan eso? ¿Un ñembo asistente fiscal esos que andan boludeando tienen que ganar 6 millones? dejen de joder”, remató.

REUNIÓN SE SUSPENDIÓ

La ola de declaraciones de Cubas a raíz de su asistencia a la reunión de comisión finalmente quedó en entrevistas periodísticas porque la senadora Masi, a través de su cuenta de Twitter, mencionó que su colega “está armando show” y que ayer el senador Sergio Godoy (ANR) avisó que se suspendía la convocatoria.

“Como es su costumbre, tiroteando en mi contra. Yo no soy miembro de esa comisión. Que apunte mejor su puntería. Muy obvio ya es”, dijo.