Durante el homenaje al político liberal Domingo Isabelino "Papucho" Laíno, los senadores Paraguayo Cubas y Blas Llano tuvieron un encontronazo. El polémico congresista trató de ingratos a los legisladores al no reconocer que gracias a Laíno llegaron al Poder Legislativo.

El polémico senador Cubas indicó que mucho se criticó a Domingo Laíno por el pacto de Gobernabilidad con el expresidente Juan Carlos Wasmosy, pero remarcó que el dirigente hizo de bisagra para que los liberales obtuvieran espacios en el poder, atendiendo a que los colorados no iban a dar ningún espacio.

Durante su alocución pidió a sus colegas liberales que levantaran la mano si no le debían una cortesía política a Laíno. “Pido que levante uno que me diga que no es ta’yra de Laíno, históricamente”, indicó.

En ese momento, el titular de la Cámara, el liberal Blas Llano, le solicitó a Payo que continuara con su alocución, despertando el enojo del congresista. “El que quiera alzar que alce y el que no, no lo hará. Prosiga senador”, le señaló.

Domingo Laíno, durante el homenaje en el Senado. Foto: Gentileza.



“Le pido a usted que alce la mano”, solicitó Cubas a Llano. Este a su vez le respondió: “yo voy a hacer lo que quiero, ¿sí?”. “Gracias, presidente, yo voy a hacer lo que quiera también porque la palabra, en este momento, es mía. Y si usted me quiere suspender otra vez para que no asuman los militares donde usted roba con otros”, lanzó de vuelta Cubas.

“Le voy a revisar el esfínter, esta vuelta sí Blas. Ni se te ocurra, Blas, ni se te ocurra meterte conmigo y dejame terminar mi alocución“, arremetió Payo.

Tras el impasse, dijo que “ningún puto senador hubiera sido senador sin Domingo Laíno. Te quiero, doctor Laíno. Me han dicho que te vieron cruzar la calle España. Con la fuerza de tu convicción, tu mente y agilidad mental, tu capacidad política, hizo que esta democracia aunque sea kachiâi esté vigente. Te agradezco por el legado que nos diste”.

La Cámara de Senadores homenajeó a Laíno, por su relevante trayectoria y aporte a la historia política del Paraguay.