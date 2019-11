La detención de la ex diputada Cynthia Tarragó y su marido, Raymond Va, en los Estados Unidos tomó por sorpresa a muchos en Paraguay. Sin embargo, el arresto de la ex parlamentaria no fue nada sorpresivo, atendiendo que el Federal Bureau of Investigation (FBI) realizó una sigilosa investigación que llevó un año y ocho meses de trabajo encubierto, es decir desde marzo del 2018.

Al respecto, el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán Breuner, mencionó que por vías informales han recibido información espontánea acerca del caso de Tarragó, su pareja y un tercer vinculado que supuestamente estaría en territorio paraguayo. Además, señaló que la operación encubierta del FBI es de larga data.

“Esta es una operación encubierta ya de larga data del FBI. No se compartió información porque la consideraron sigilosa y de carácter reservado. Tampoco sé si existe una comunicación con la unidad especializada de antinarcóticos de Paraguay. La información que recibí yo fue que estas personas en muchísimas ocasiones fueron a Estados Unidos. Fueron a Florida, Nueva Jersey, a varios otros estados”, comentó.

De acuerdo con la denuncia, Raymond Va, esposo de Tarragó, reveló que la red a su cargo cobra el 15% por lavar los fondos; sin embargo, Tarragó aclaró que este porcentaje podría disminuir si la cantidad de dinero era mayor. Además, avisó que utilizaría un código para conversar sobre las comisiones por lavar dinero. La palabra “remera” fue la elegida por la ex diputada para referirse al respecto.

Durante los 18 meses de investigaciones, los agentes obtuvieron videos y audios de las reuniones mantenidas con los acusados. Además de los encuentros, las comunicaciones también se realizaban vía mensaje de texto y por correo electrónico, las cuales se suman a las pruebas. Tanto Tarragó como Va se exponen a una sentencia de 20 años de prisión por el delito de blanqueo de dinero.

CONDENA EN PARAGUAY

Tras ser detenida en Estados Unidos por blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, cabría la posibilidad de que la ex diputada Cynthia Tarragó cumpla su sentencia en Paraguay. Así lo explicó el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, pero aclaró que para darse esta posibilidad, la negociación deberá realizarse entre gobiernos, en este caso Estados Unidos y Paraguay, si así lo solicita Tarragó.

Esto se enmarca bajo la “reciprocidad para casos análogos y también cuestiones vinculadas a la humanidad por la cercanía de su familia para trasladar su condena al territorio paraguayo”, comentó Doldán.

Comentó que Estados Unidos no comparte información de investigación, ya que el ilícito se habría realizado en el país norteamericano, no en Paraguay.